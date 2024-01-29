https://ria.ru/20240129/bi-2-1924198578.html

Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда

Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда - РИА Новости, 29.01.2024

Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда

Ожидающих депортации из Таиланда участников "Би-2" держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем, сообщила в Телеграм-канале НСН со ссылкой на журналиста... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:42

2024-01-29T21:42

2024-01-29T21:45

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ожидающих депортации из Таиланда участников "Би-2" держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем, сообщила в Телеграм-канале НСН со ссылкой на журналиста Михаила Козырева*, находящегося в контакте с организаторами концерта группы."Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Это клетка под раскаленным солнцем. Там сейчас 35-40 градусов жары", — цитирует журналиста НСН.Там же отмечают, что исполнителям приходится сидеть почти без одежды, так как тени, где они находятся, нет. В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию в страны, по чьим паспортам они въехали в королевство. Точная дата депортации не названа.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бангкок, таиланд, пхукет (остров), би-2, новости шоу-бизнеса, знаменитости