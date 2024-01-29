Рейтинг@Mail.ru
Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:42 29.01.2024 (обновлено: 21:45 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/bi-2-1924198578.html
Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда
Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда - РИА Новости, 29.01.2024
Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда
Ожидающих депортации из Таиланда участников "Би-2" держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем, сообщила в Телеграм-канале НСН со ссылкой на журналиста... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:42
2024-01-29T21:45
шоубиз
бангкок
таиланд
пхукет (остров)
би-2
новости шоу-бизнеса
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_0:54:1001:617_1920x0_80_0_0_4c7ff279bd5c70fdfffafe42aa48280e.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ожидающих депортации из Таиланда участников "Би-2" держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем, сообщила в Телеграм-канале НСН со ссылкой на журналиста Михаила Козырева*, находящегося в контакте с организаторами концерта группы.&quot;Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Это клетка под раскаленным солнцем. Там сейчас 35-40 градусов жары&quot;, — цитирует журналиста НСН.Там же отмечают, что исполнителям приходится сидеть почти без одежды, так как тени, где они находятся, нет. В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию в страны, по чьим паспортам они въехали в королевство. Точная дата депортации не названа.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html
бангкок
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_15:0:975:720_1920x0_80_0_0_d007cdac62e01cd643f57cdce5f47c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангкок, таиланд, пхукет (остров), би-2, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Бангкок, Таиланд, Пхукет (остров), Би-2, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда

Участники "Би-2" ожидают депортации из Бангкока в клетке под палящим солнцем

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ожидающих депортации из Таиланда участников "Би-2" держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем, сообщила в Телеграм-канале НСН со ссылкой на журналиста Михаила Козырева*, находящегося в контакте с организаторами концерта группы.
«

"Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Это клетка под раскаленным солнцем. Там сейчас 35-40 градусов жары", — цитирует журналиста НСН.

Там же отмечают, что исполнителям приходится сидеть почти без одежды, так как тени, где они находятся, нет.
В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции.
Затем музыкантов привезли в Бангкок после суда на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию в страны, по чьим паспортам они въехали в королевство.
Точная дата депортации не названа.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*
27 января, 14:56
 
ШоубизБангкокТаиландПхукет (остров)Би-2Новости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала