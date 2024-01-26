https://ria.ru/20240126/bi2-1923624000.html
Суд города Пхукет огласил приговор музыкантам группы "Би-2"
Суд города Пхукет огласил приговор музыкантам группы "Би-2" - РИА Новости, 26.01.2024
Суд города Пхукет огласил приговор музыкантам группы "Би-2"
Суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции Таиланда, приговорил музыкантов группы "Би-2", арестованных за проведение концерта без необходимого... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:46
2024-01-26T12:46
2024-01-26T13:03
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ПХУКЕТ (Таиланд), 26 янв – РИА Новости. Суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции Таиланда, приговорил музыкантов группы "Би-2", арестованных за проведение концерта без необходимого разрешения, к денежному штрафу в размере 95 долларов каждого, передает корреспондент РИА Новости из здания суда."Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3 тысяч таиландских бат (95 долларов) каждый", - говорится в приговоре суда.
https://ria.ru/20240125/zaderzhanie-1923428781.html
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в мире, пхукет (остров), таиланд, би-2
В мире, Пхукет (остров), Таиланд, Би-2, Шоубиз
Суд города Пхукет огласил приговор музыкантам группы "Би-2"
Суд города Пхукет приговорил музыкантов "Би-2" к штрафу в 95 долларов каждого