https://ria.ru/20240129/benzin-1924038523.html

Названы страны — лидеры по доступности бензина

Названы страны — лидеры по доступности бензина - РИА Новости, 29.01.2024

Названы страны — лидеры по доступности бензина

Россия заняла 15-ю строчку в рейтинге европейских стран по доступности бензина на начало 2024 года, при этом самое большое количество топлива на свои... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T00:07

2024-01-29T00:07

2024-01-29T00:10

россия

европа

норвегия

экономика

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риа рейтинг

brent

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия заняла 15-ю строчку в рейтинге европейских стран по доступности бензина на начало 2024 года, при этом самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Люксембурга, наименьшее – жители Молдовы, свидетельствует исследование РИА Новости*. Топливный рынокЦены на бензин в Европе в 2023 году преимущественно следовали за нефтяными, остававшимися сравнительно стабильными в первой половине года, но проявили более активную волатильность во второй половине года. Если в первой половине года цена нефти Brent колебалась в узком коридоре около 80 долларов, то в третьем квартале она выросла относительно второго квартала на 11%, и в конце сентября поднялась выше 95 долларов за баррель. Однако в четвертом квартале произошел откат: цена на Brent снизилась по сравнению с третьим кварталом на 4% и значительную часть декабря находилась ниже уровня 80 долларов за баррель. В результате в начале 2024 года цена бензина в большинстве Европейских стран несколько снизилась по сравнению с началом 2023 года. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. Россия на 15-м местеПервое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,6 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве относительно невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с двумя тысячами литров. В первую пятерку рейтинга входят также Ирландия, Австрия и Норвегия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тысячи литров бензина. Россия заняла в рейтинге 15-е место, расположившись между Испанией и Италией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1164 литров 95-го бензина. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдова. Жители этой страны могут приобрести лишь 456 литров топлива, что почти в шесть раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,5 раза меньше, чем в России. Помимо Молдовы, нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Хорватия, Венгрия, Словакия и Латвия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 650 литров бензина. Снижение цены в большинстве странВ абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет чуть более 49 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 55,2 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года (середина января 2024 г./середина января 2023 г.) цена на бензин в нашей стране выросла на 7,4%. Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 65 российских рублей за литр. Далее следуют в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Норвегии, в пересчете на российскую валюту – 187 рублей за литр. Далее следуют Дания, Нидерланды, Греция, Франция и Германия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 170 рублей. Самое дешевое дизельное топливо продается в России – 64,5 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в Белоруссии и Молдове – 65,7 и 101,9 рубля за литр соответственно. Самое дорогое дизельное топливо - в Норвегии – 184,2 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Финляндии и Бельгии (более 166 рублей за литр). Динамика ценДинамика цен на бензин была разнонаправленной. Подорожание произошло в 11 странах из 32, участвующих в рейтинге. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Казахстане (+19,8%), Словении (+10,0%) и в Румынии (+8,5%). Снижение цен отмечается в 21 стране. Наиболее значительное – в Венгрии (-14,9%), Финляндии (-10,2%) и в Швеции (-8,2%). Динамика цен на дизельное топливо носила несколько иной характер. Стоимость дизельного топлива снизилась во всех странах, кроме России (+9,8%), Бельгии (+0,7%) и Ирландии (+0,6%). Эксперты РИА Новости полагают, что в связи со множеством дестабилизирующих факторов (экономических и геополитических) возможный диапазон колебаний нефтяных цен в 2024 году очень широк – от 50 до 100 долларов за баррель. Тем не менее, если исключить наиболее критические варианты, то среднегодовая цена в 2024 году, скорее всего, будет ненамного отличаться от показателя 2023 года и окажется близка к среднемноголетнему уровню – 80 долларов за баррель (+/- 10 долларов). Соответственно, цена бензина в Европе также изменится незначительно, а доступность топлива для потребителей будет в основном зависеть от динамики доходов населения. В России ожидается рост цен на бензин на уровне инфляции, значение которой прогнозируется около 5%. Вполне можно допустить, что доходы населения также будут расти сопоставимыми темпами. Следовательно, доступность бензина для российского населения не должна снизиться. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2024 года. По Казахстану — по итогам декабря 2023 года, Норвегии — по итогам ноября 2023 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240129/benzin-1923662179.html

https://ria.ru/20240127/benzin-1923853379.html

https://ria.ru/20240127/neft-1923868737.html

https://ria.ru/20240128/sudno-1924019434.html

https://ria.ru/20240111/benzin-1920749878.html

россия

европа

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россия, европа, норвегия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг, brent