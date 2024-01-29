https://ria.ru/20240129/aziya-1924113622.html

Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши

Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши - РИА Новости, 29.01.2024

Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме ЕС - Центральная Азия заявил, что еще четыре года назад страны... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:55

2024-01-29T12:55

2024-01-29T12:55

в мире

центральная азия

россия

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме ЕС - Центральная Азия заявил, что еще четыре года назад страны этого региона "были немного в глуши", зато теперь они "в центре событий", и Евросоюз хочет укреплять с ними партнерство, прежде всего, для обеспечения эффективности своих антироссийских санкций. Глава евродипломатии выступил на инвестиционном форуме по транспортному сообщению между ЕС и странами Центральной Азии, который проходит в Брюсселе с участием представителей Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении. "В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", - сказал глава евродипломатии. Он пояснил, что партнерство со странами этого региона Брюсселю прежде всего необходимо, чтобы добиться эффективности антироссийских санкций. "Чтобы защитить свои принципы, ЕС ввел санкции против России… Но военные действия (на Украине – ред.) нарастают, и мы не видим свет в конце тоннеля. Чтобы санкции были эффективны, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией, пытаемся анализировать механизм, который позволяет обходить наши санкции, и мы должны нарастить наше сотрудничество в этой сфере, потому что мы нуждаемся в международном партнерстве, чтобы противостоять глобальным вызовам", - пояснил свою мысль Боррель. Он также добавил, что развитие транспортной инфраструктуры и укрепление транспортных связей между ЕС и странами Центральной Азии должно прежде всего "отвечать политической задаче по наращиванию сотрудничества, чтобы разделить лучшее будущее через укрепление экономических связей и защиту общих ценностей".

https://ria.ru/20231108/aziya-1908068223.html

https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, центральная азия, россия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии