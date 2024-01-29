Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/aziya-1924113622.html
Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши
Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши - РИА Новости, 29.01.2024
Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме ЕС - Центральная Азия заявил, что еще четыре года назад страны... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:55
2024-01-29T12:55
в мире
центральная азия
россия
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме ЕС - Центральная Азия заявил, что еще четыре года назад страны этого региона "были немного в глуши", зато теперь они "в центре событий", и Евросоюз хочет укреплять с ними партнерство, прежде всего, для обеспечения эффективности своих антироссийских санкций. Глава евродипломатии выступил на инвестиционном форуме по транспортному сообщению между ЕС и странами Центральной Азии, который проходит в Брюсселе с участием представителей Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении. "В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", - сказал глава евродипломатии. Он пояснил, что партнерство со странами этого региона Брюсселю прежде всего необходимо, чтобы добиться эффективности антироссийских санкций. "Чтобы защитить свои принципы, ЕС ввел санкции против России… Но военные действия (на Украине – ред.) нарастают, и мы не видим свет в конце тоннеля. Чтобы санкции были эффективны, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией, пытаемся анализировать механизм, который позволяет обходить наши санкции, и мы должны нарастить наше сотрудничество в этой сфере, потому что мы нуждаемся в международном партнерстве, чтобы противостоять глобальным вызовам", - пояснил свою мысль Боррель. Он также добавил, что развитие транспортной инфраструктуры и укрепление транспортных связей между ЕС и странами Центральной Азии должно прежде всего "отвечать политической задаче по наращиванию сотрудничества, чтобы разделить лучшее будущее через укрепление экономических связей и защиту общих ценностей".
https://ria.ru/20231108/aziya-1908068223.html
https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html
центральная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, центральная азия, россия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Центральная Азия, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России
Боррель заявил, что страны Центральной Азии четыре года назад были в глуши

Боррель заявил странам Центральной Азии, что четыре года назад они были в глуши

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме ЕС - Центральная Азия заявил, что еще четыре года назад страны этого региона "были немного в глуши", зато теперь они "в центре событий", и Евросоюз хочет укреплять с ними партнерство, прежде всего, для обеспечения эффективности своих антироссийских санкций.
Глава евродипломатии выступил на инвестиционном форуме по транспортному сообщению между ЕС и странами Центральной Азии, который проходит в Брюсселе с участием представителей Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
МИД: Россия учитывает все факторы риска в отношениях с Центральной Азией
8 ноября 2023, 08:04
"В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", - сказал глава евродипломатии.
Он пояснил, что партнерство со странами этого региона Брюсселю прежде всего необходимо, чтобы добиться эффективности антироссийских санкций. "Чтобы защитить свои принципы, ЕС ввел санкции против России… Но военные действия (на Украине – ред.) нарастают, и мы не видим свет в конце тоннеля. Чтобы санкции были эффективны, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией, пытаемся анализировать механизм, который позволяет обходить наши санкции, и мы должны нарастить наше сотрудничество в этой сфере, потому что мы нуждаемся в международном партнерстве, чтобы противостоять глобальным вызовам", - пояснил свою мысль Боррель.
Он также добавил, что развитие транспортной инфраструктуры и укрепление транспортных связей между ЕС и странами Центральной Азии должно прежде всего "отвечать политической задаче по наращиванию сотрудничества, чтобы разделить лучшее будущее через укрепление экономических связей и защиту общих ценностей".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
ЕС делает новую попытку найти союзников в войне против России
3 ноября 2023, 08:00
 
В миреЦентральная АзияРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала