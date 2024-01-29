https://ria.ru/20240129/avtomobili-1924137243.html

Опрос: эксперты определили лидера среди площадок для сделок с автомобилями

Опрос: эксперты определили лидера среди площадок для сделок с автомобилями - РИА Новости, 29.01.2024

Опрос: эксперты определили лидера среди площадок для сделок с автомобилями

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" по результатам проведенного ими исследования назвали "Авито Авто" самой популярной и безопасной онлайн-площадкой... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:33

2024-01-29T14:33

2024-01-29T14:39

россия

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авто

автомобили

авито

экономика

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" по результатам проведенного ими исследования назвали "Авито Авто" самой популярной и безопасной онлайн-площадкой для покупки-продажи автомобилей, сообщает "АВТОСТАТ".В опросе приняли участие более трех тысяч автолюбителей, проживающих в различных регионах России. Специалисты "АВТОСТАТа" оценивали онлайн-сервисы по нескольким критериям: популярность, узнаваемость, полезность, эффективность, забота о безопасности.Среди онлайн-сервисов для размещения объявлений о продаже автомобиля за "Авито Авто" отдали свои голоса 75% опрошенных. На втором месте с показателем 40,2% оказался портал Auto.ru (Ауто.ру), на третьем – Drom.ru (Дром.ру), набравший 32,9% голосов. Кроме того, в первую пятерку вошел CarPrice (КарПрайс) с результатом 4,3% и CAR.ru (КАР.ру). За него проголосовали 2,2% респондентов, отмечается в исследовании.По словам экспертов, среди ресурсов, благодаря которым пользователям удалось найти покупателей для своего транспортного средства, также лидирует "Авито Авто" (66,7%), далее следуют Drom.ru (21,7%) и Auto.ru (9,7%). CarPrice и CAR.ru показали 0,2% каждый.Кроме того, 91% участников исследования признали "Авито Авто" самой узнаваемой онлайн-площадкой для продажи автомобилей. Второе и третье место заняли компании Auto.ru (81%) и Drom.ru (57%). Также эксперты провели анализ и по отдельным регионам. Опрос показал наибольшую узнаваемость "Авито Авто" (свыше 90%) в Центральном, Северо-западном и Южном федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге, Поволжье и на Северном Кавказе.Исследование также затронуло эффективность и востребованность автомобильных онлайн-ресурсов. Выяснилось, что три из четырех (75%) пользователей размещали объявления о продаже машин на "Авито Авто", чуть более 40% – на Auto.ru, а каждый третий (33%) – на Drom.ru.Еще один критерий оценки – успешность продажи автомобиля. 67% опрошенных подтвердили, что успешно закрыли сделку на "Авито Авто", почти 22% респондентов – на Drom.ru, а около 10% – на Auto.ru. Схожие результаты были выявлены и среди покупателей машины. Каждый второй респондент (46%) смог приобрести автомобиль на "Авито Авто", 17% опрошенных – на Auto.ru, еще 16% – на Drom.ru, говорится в сообщении.В заключении исследования эксперты оценили функционал онлайн-сервисов, предусмотренный для защиты своих пользователей. Это целый комплекс различных мер, включающий проверку подлинности продавца и истории автомобиля, защиту контактных и личных данных, ведение их рейтингов и другое. На первом месте по заботе о безопасности пользователей вновь оказался сервис "Авито Авто" (42%), на втором – Auto.ru (34%), на третьем – Drom.ru (22%).

https://ria.ru/20240115/avtomobili-1921348332.html

https://ria.ru/20231225/avto-1917847919.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, автостат, авто, автомобили, авито, экономика