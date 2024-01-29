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Выездная сессия ПМЭФ-2024 состоялась в Алжире - РИА Новости, 29.01.2024
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16:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/alzhir-1924170748.html
Выездная сессия ПМЭФ-2024 состоялась в Алжире
Выездная сессия ПМЭФ-2024 состоялась в Алжире - РИА Новости, 29.01.2024
Выездная сессия ПМЭФ-2024 состоялась в Алжире
Выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума состоялась в Алжире, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:14
2024-01-29T16:14
россия
алжир (провинция)
фонд "росконгресс"
абдельмаджид теббун
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума состоялась в Алжире, сообщает Фонд Росконгресс. В ходе сессии на тему "ПМЭФ-2024: укрепляя российско-алжирское сотрудничество" эксперты презентовали площадку ПМЭФ как коммуникационную платформу для развития и углубления стратегического сотрудничества в 16-ти сферах, зафиксированных в Декларации об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами. Это, в частности, политика, торговля и экономика, таможня, финансы и банковский бизнес, энергетика, недропользование, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и преступностью. "ПМЭФ – это не только масштабное мероприятие, но и инструмент развития, который дает возможность участникам находить и развивать новые контакты, новые проекты. Мы видим интерес, который проявляет алжирская сторона в ходе нашего визита. Конечно, это следствие участия президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в пленарном заседании ПМЭФ-2023, в этот год бизнес-делегация страны стала одной из самых многочисленных за более чем четвертьвековую историю ПМЭФ. Убежден, что прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Алжиром, которое было запущено летом 2023 года, станет еще одним стимулом для расширения кооперационных проектов путем личных контактов и встреч", – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков, слова которого приводятся в сообщении. Продолжение диалога российских и алжирских представителей бизнеса и органов власти ожидается на площадке ПМЭФ, который пройдет 5–8 июня в Санкт-Петербурге.
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россия, алжир (провинция), фонд "росконгресс", абдельмаджид теббун
Россия, Алжир (провинция), Фонд "Росконгресс", Абдельмаджид Теббун

Выездная сессия ПМЭФ-2024 состоялась в Алжире

© Фото : Пресс-служба фонда "Росконгресс"Выездная сессия ПМЭФ-2024 в Алжире
Выездная сессия ПМЭФ-2024 в Алжире - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : Пресс-служба фонда "Росконгресс"
Выездная сессия ПМЭФ-2024 в Алжире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума состоялась в Алжире, сообщает Фонд Росконгресс.
В ходе сессии на тему "ПМЭФ-2024: укрепляя российско-алжирское сотрудничество" эксперты презентовали площадку ПМЭФ как коммуникационную платформу для развития и углубления стратегического сотрудничества в 16-ти сферах, зафиксированных в Декларации об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами. Это, в частности, политика, торговля и экономика, таможня, финансы и банковский бизнес, энергетика, недропользование, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и преступностью.
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"ПМЭФ – это не только масштабное мероприятие, но и инструмент развития, который дает возможность участникам находить и развивать новые контакты, новые проекты. Мы видим интерес, который проявляет алжирская сторона в ходе нашего визита. Конечно, это следствие участия президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в пленарном заседании ПМЭФ-2023, в этот год бизнес-делегация страны стала одной из самых многочисленных за более чем четвертьвековую историю ПМЭФ. Убежден, что прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Алжиром, которое было запущено летом 2023 года, станет еще одним стимулом для расширения кооперационных проектов путем личных контактов и встреч", – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков, слова которого приводятся в сообщении.
Продолжение диалога российских и алжирских представителей бизнеса и органов власти ожидается на площадке ПМЭФ, который пройдет 5–8 июня в Санкт-Петербурге.
 
РоссияАлжир (провинция)Фонд "Росконгресс"Абдельмаджид Теббун
 
 
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