https://ria.ru/20240129/agentstvo-1924140724.html

Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР

Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР - РИА Новости, 29.01.2024

Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР

Польский суд разрешил ликвидацию Польского информационного агентства РАР, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:38

2024-01-29T14:38

2024-01-29T14:39

в мире

польша

варшава

право и справедливость

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ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Польский суд разрешил ликвидацию Польского информационного агентства РАР, сообщает Польское телевидение. "Официальное открытие процедуры ликвидации Польского информационного агентства стало фактом. Ликвидатор вписан в Национальный судебный реестр районным судом Варшавы", - говорится в сообщении. Ранее варшавский суд отказался внести в Национальный судебный реестр ликвидацию Польского телевидения (TVP).Министр культуры Бартоломей Сенкевич 28 декабря принял решение ликвидировать государственные медиакомпании: TVP, Польское радио и информационное агентство PAP и назначить ликвидаторов для управления ими. В тот же день в регистрационный орган поступили заявления о внесении данных изменений в Национальный судебный реестр. Принятое судом решение об отказе во внесении информации о ликвидации в Национальный судебный реестр не является окончательным, так как есть возможность подать жалобу в суд первой инстанции, а затем - апелляцию в Окружной суд Варшавы. Ранее Конституционный трибунал постановил, что положения, позволяющие ликвидировать TVP и Польское радио, являются неконституционными. После прихода к власти в Польше нового правительства министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость".

https://ria.ru/20231227/zayavleniya-1918541084.html

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

польша

варшава

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, варшава, право и справедливость