https://ria.ru/20240129/agentstvo-1924140724.html
Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР
Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР - РИА Новости, 29.01.2024
Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР
Польский суд разрешил ликвидацию Польского информационного агентства РАР, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:38
2024-01-29T14:38
2024-01-29T14:39
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ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Польский суд разрешил ликвидацию Польского информационного агентства РАР, сообщает Польское телевидение. "Официальное открытие процедуры ликвидации Польского информационного агентства стало фактом. Ликвидатор вписан в Национальный судебный реестр районным судом Варшавы", - говорится в сообщении. Ранее варшавский суд отказался внести в Национальный судебный реестр ликвидацию Польского телевидения (TVP).Министр культуры Бартоломей Сенкевич 28 декабря принял решение ликвидировать государственные медиакомпании: TVP, Польское радио и информационное агентство PAP и назначить ликвидаторов для управления ими. В тот же день в регистрационный орган поступили заявления о внесении данных изменений в Национальный судебный реестр. Принятое судом решение об отказе во внесении информации о ликвидации в Национальный судебный реестр не является окончательным, так как есть возможность подать жалобу в суд первой инстанции, а затем - апелляцию в Окружной суд Варшавы. Ранее Конституционный трибунал постановил, что положения, позволяющие ликвидировать TVP и Польское радио, являются неконституционными. После прихода к власти в Польше нового правительства министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость".
https://ria.ru/20231227/zayavleniya-1918541084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Право и справедливость
Польский суд разрешил ликвидацию агентства РАР
Польское телевидение: началась процедура ликвидации информагентства РАР
ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости.
Польский суд разрешил ликвидацию Польского информационного агентства РАР, сообщает Польское телевидение
.
"Официальное открытие процедуры ликвидации Польского информационного агентства стало фактом. Ликвидатор вписан в Национальный судебный реестр районным судом Варшавы", - говорится в сообщении.
Ранее варшавский суд отказался внести в Национальный судебный реестр ликвидацию Польского телевидения (TVP).
Министр культуры Бартоломей Сенкевич 28 декабря принял решение ликвидировать государственные медиакомпании: TVP, Польское радио и информационное агентство PAP и назначить ликвидаторов для управления ими. В тот же день в регистрационный орган поступили заявления о внесении данных изменений в Национальный судебный реестр.
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Принятое судом решение об отказе во внесении информации о ликвидации в Национальный судебный реестр не является окончательным, так как есть возможность подать жалобу в суд первой инстанции, а затем - апелляцию в Окружной суд Варшавы
.
Ранее Конституционный трибунал постановил, что положения, позволяющие ликвидировать TVP и Польское радио, являются неконституционными.
После прихода к власти в Польше
нового правительства министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость
".
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