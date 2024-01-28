https://ria.ru/20240128/vystavka-1923958603.html

В Дне энергетики на выставке "Россия" приняли участие 123 тысячи гостей

В Дне энергетики на выставке "Россия" приняли участие 123 тысячи гостей - РИА Новости, 28.01.2024

В Дне энергетики на выставке "Россия" приняли участие 123 тысячи гостей

Общее количество посетителей мероприятий Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия" превысило 123 тысяч человек, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:43

2024-01-28T12:43

2024-01-28T12:43

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

вднх

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Общее количество посетителей мероприятий Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия" превысило 123 тысяч человек, сообщает Фонд Росконгресс. В рамках деловой программы Дня, который прошел под девизом "Энергия для людей", эксперты рассказали о прошлом, настоящем и будущем российской энергетики, обсудили вопросы развития ТЭК. Для гостей и участников были организованы образовательные, культурные, спортивные и гастрономические мероприятия. Открыл отраслевой День министр энергетики РФ Николай Шульгинов, который вручил представителям ТЭК государственные и ведомственные награды за вклад в развитие энергетики. "Российский ТЭК демонстрирует успехи на мировой арене, является одним из лидеров по всем направлениям – добыче нефти, газа, угля, производства электроэнергии. Наши отрасли работают устойчиво, и нам хотелось бы показать, как мы работали последние 20 лет, каких успехов достигли", – цитирует пресс-служба энергетического ведомства слова Шульгинова. Министр также принял участие в церемонии запуска трех модернизированных энергоблоков Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС суммарной мощностью 1390 МВт. Программа Дня энергетики продолжилась мероприятием, приуроченным к презентации проекта "Храним огонь Победы", 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Ленинградской области. На презентации состоялось прямое включение с места зажжения первого в 2024 году нового Вечного огня и его появление в режиме реального времени на ресурсе "Храним огонь Победы". Ресурс объединил на интерактивной карте все мемориалы с Вечными огнями и Огнями памяти. Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития", где с участием вице-премьера РФ Александра Новака эксперты отрасли в открытом формате обсудили приоритеты развития ТЭК, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасли комплекса. По словам вице-премьера, за последние 20 лет под руководством президента России отрасли российской энергетики сделали гигантский качественный скачок. "Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране разрабатывается 2 тысячи нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тысяч километров нефте- и газопроводов. Действует более 1 тысячи электростанций, построено 4 миллиона километров линий электропередачи. Самое главное, в отрасли ТЭК работают высокопрофессиональные сотрудники – более 3 миллионов человек, которые своими знаниями, опытом и энергией развивают нашу энергетику и обеспечивают процветание нашей Родины", – подчеркнул Новак, его слова приводит сайт правительства РФ. Вице-премьер отметил, что Россия уже вышла на четвертое место в мире по производству сжиженного природного газа, цель – обеспечить 20% мирового рынка СПГ в ближайшие 10–15 лет. Продолжилась программа Дня энергетики в павильоне "Атом", где чествовали работников атомной отрасли, в этом году отмечающих золотую или серебряную свадьбу. Кроме того, в павильоне "Нефть", отражающем историю развития отечественного ТЭК, прошел мастер-класс с народным художником России Никасом Сафроновым. На ВДНХ также состоялся фестиваль энергии и спорта "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания. Завершился День энергетики праздничным концертом.

https://ria.ru/20240127/gaz-1923912636.html

https://ria.ru/20240127/nalogi-1923883312.html

https://ria.ru/20240127/vodorod-1923863718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", москва, вднх