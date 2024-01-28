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Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 28.01.2024
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19:46 28.01.2024 (обновлено: 19:47 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 28.01.2024
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:46
2024-01-28T19:47
политика
россия
харьков
сергей шойгу
владимир путин
марьинка (днр)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. &lt;…&gt; Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС", — сказал эксперт.Ранее Меркурис заявил, что с помощью тактики активной обороны россияне ликвидируют до 1200 солдат ВСУ в день. Благодаря грамотным действиям они улучшили позиции по всей линии соприкосновения, уточнил он.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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политика, россия, харьков, сергей шойгу, владимир путин, марьинка (днр), вооруженные силы украины
Политика, Россия, Харьков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Марьинка (ДНР), Вооруженные силы Украины
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом

Меркурис: удары российских ТОС "Солнцепек" обратили ВСУ в бегство под Харьковом

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС", — сказал эксперт.
Ранее Меркурис заявил, что с помощью тактики активной обороны россияне ликвидируют до 1200 солдат ВСУ в день. Благодаря грамотным действиям они улучшили позиции по всей линии соприкосновения, уточнил он.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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ПолитикаРоссияХарьковСергей ШойгуВладимир ПутинМарьинка (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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