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Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 28.01.2024
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:46
2024-01-28T19:46
2024-01-28T19:47
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС", — сказал эксперт.Ранее Меркурис заявил, что с помощью тактики активной обороны россияне ликвидируют до 1200 солдат ВСУ в день. Благодаря грамотным действиям они улучшили позиции по всей линии соприкосновения, уточнил он.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923994833.html
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политика, россия, харьков, сергей шойгу, владимир путин, марьинка (днр), вооруженные силы украины
Политика, Россия, Харьков, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Марьинка (ДНР), Вооруженные силы Украины
Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
Меркурис: удары российских ТОС "Солнцепек" обратили ВСУ в бегство под Харьковом