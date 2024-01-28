https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html

Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом

Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 28.01.2024

Бегут с позиций. На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом

Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T19:46

2024-01-28T19:46

2024-01-28T19:47

политика

россия

харьков

сергей шойгу

владимир путин

марьинка (днр)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" обратили в бегство ВСУ под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Все атаки украинских военных в харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться. <…> Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС", — сказал эксперт.Ранее Меркурис заявил, что с помощью тактики активной обороны россияне ликвидируют до 1200 солдат ВСУ в день. Благодаря грамотным действиям они улучшили позиции по всей линии соприкосновения, уточнил он.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923994833.html

россия

харьков

марьинка (днр)

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политика, россия, харьков, сергей шойгу, владимир путин, марьинка (днр), вооруженные силы украины