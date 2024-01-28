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"Не хватает кого-нибудь с Украины". О чем договорились Путин и Лукашенко

"Не хватает кого-нибудь с Украины". О чем договорились Путин и Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2024

"Не хватает кого-нибудь с Украины". О чем договорились Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии провели первую в новом году очную встречу. Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:20

2024-01-28T20:20

2024-01-28T20:57

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александр лукашенко

владимир путин

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президенты России и Белоруссии провели первую в новом году очную встречу. Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в понедельник, 29 января. Но и до этого повестка у лидеров была насыщенной."Окончательно искоренить нацизм"Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись сравнительно недавно — в декабре, опять же в Санкт-Петербурге, на мероприятиях по линиям СНГ и ЕАЭС. Но нынешний визит белорусского лидера привязан именно к вопросам Союзного государства, договору о создании которого в этом году исполнится уже 25 лет.Лукашенко прибыл в Северную столицу заранее, 27 января, чтобы принять участие в открытии мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, напомнил на церемонии Владимир Путин, "в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц".События 80-летней давности откликаются и сегодня, подчеркнул российский лидер: "В наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей: реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. В государствах Прибалтики десятки тысяч людей объявляют "недочеловеками" и лишают самых элементарных прав, подвергают травле"."Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных", — напомнил Путин, пообещав сделать все, "чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм". Лукашенко тоже не обошел стороной эти тенденции: "Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее"."Ледяная" повесткаСледующий день, 28 февраля, президенты начали со встречи в Стрельне. Там они в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде."Это событие большое и знаменательное для наших ученых-полярников. Думаю, что даже для всей страны, и для наших партнеров, и для наших друзей", — подчеркнул Путин. "Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии", — напомнил он, рассказав и о результатах исследований полярников.Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил их за работу, отметив также белорусское научно-техническое участие. "Мы братья, нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Беларуси", — уверен президент. После окончания церемонии на станции "Восток" Путин и Лукашенко удалились для разговора тет-а-тет, продлившегося почти час.Следующая остановка в графике глав государств — многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена". Там Путин и Лукашенко, известные любовью к хоккею, пообщались с игроками СКА, получили две джерси с символикой команды и недолго понаблюдали за тренировкой спортсменов.ВПК, СВО и Союзное государствоСо "СКА Арены" Путин и Лукашенко отправились в Константиновский дворец для предметной подготовки к заседанию 29 января. "В целом ситуация у нас развивается очень энергично, — заявил российский лидер. — За первые десять месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить, он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором: четыре миллиарда долларов наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии. А эта работа идет в двустороннем режиме: и наши предприятия, наш бизнес работает в Белоруссии, и белорусские наши друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок".Отношения развиваются по всем направлениям: в сельском хозяйстве, науке, образовании, культурной сфере — "все быстрыми, хорошими темпами растет". "Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика? Нет, оказывается, и там есть совместные интересы", — подчеркнул Путин. Напомнил он о постоянном взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС: "Здесь тоже большой комплекс работы совместной. Не спеша сегодня в течение вечера обо всем поговорим". Разумеется, президент пообещал подробно проинформировать партнера "о том, что происходит в зоне специальной военной операции".Лукашенко, оценивая предыдущий день визита (в частности, открытие памятника жертвам геноцида), отметил: "Неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то с Украины, все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор, что делать. У них другой курс. Но думаю, что они вернутся к нам, деваться некуда".Говоря о путях "куда деваться", Лукашенко привел белорусский пример. "Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси. Опять же, я проецирую: а что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, мы вместе победили в этой страшной войне — давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется, ищут за морями лучшей жизни", — критически высказался Лукашенко.По его словам, в рамках заседания 29 января Москва и Минск формализуют ряд совместных шагов. "Попробуем заглянуть и дальше, как будем развиваться. <...> В те времена, когда нас вроде бы не так душили, мы обсуждали какие-то вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительств. Сегодня они решаются правительствами. Ну а "шлифануть" повестку — наше с вами святое дело", — напомнил белорусский президент. Также Лукашенко поделился подробностями дневного разговора с Путиным: "Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленных комплексов (ВПК). Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции".Ожидается, что о своих договоренностях президенты расскажут после заседания Высшего госсовета Союзного государства. Там, в частности, планируется подвести итоги выполнения базового документа — "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" — и утвердить аналогичный документ на будущие три года.

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Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце Путин и Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце. Российский лидер пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации. 2024-01-28T20:20 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин, снг, евразийский экономический союз