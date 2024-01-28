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Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024
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16:02 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923987690.html
Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024
Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Российская армия за последнее время существенно улучшила позиции в зоне специальной операции, нанеся большие потери ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:02
2024-01-28T16:02
политика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская армия за последнее время существенно улучшила позиции в зоне специальной операции, нанеся большие потери ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Активная оборона россиян сработала очень хорошо. Они не только улучшили позиции по всей линии соприкосновения, но и сделали так, что украинские военные понесли тяжелые потери. ВСУ теряют примерно 1200 человек в день", — рассказал аналитик.Как прогнозирует Меркурис, Россия нарастит в феврале-марте арсенал вооружений, произведет больше дронов, бронетехники и ракет. При этом Киев не сможет соревноваться с военно-промышленными мощностями Москвы даже при возобновлении поддержки со стороны США, полагает эксперт.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, киев
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва, Киев
Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Эксперт Меркурис: ВС России активной обороной ликвидируют 1200 солдат ВСУ в день

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская армия за последнее время существенно улучшила позиции в зоне специальной операции, нанеся большие потери ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Активная оборона россиян сработала очень хорошо. Они не только улучшили позиции по всей линии соприкосновения, но и сделали так, что украинские военные понесли тяжелые потери. ВСУ теряют примерно 1200 человек в день", — рассказал аналитик.
Как прогнозирует Меркурис, Россия нарастит в феврале-марте арсенал вооружений, произведет больше дронов, бронетехники и ракет. При этом Киев не сможет соревноваться с военно-промышленными мощностями Москвы даже при возобновлении поддержки со стороны США, полагает эксперт.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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