https://ria.ru/20240128/ukraina-1923987690.html

Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024

Колоссальные потери. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Российская армия за последнее время существенно улучшила позиции в зоне специальной операции, нанеся большие потери ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:02

2024-01-28T16:02

2024-01-28T16:02

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская армия за последнее время существенно улучшила позиции в зоне специальной операции, нанеся большие потери ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Активная оборона россиян сработала очень хорошо. Они не только улучшили позиции по всей линии соприкосновения, но и сделали так, что украинские военные понесли тяжелые потери. ВСУ теряют примерно 1200 человек в день", — рассказал аналитик.Как прогнозирует Меркурис, Россия нарастит в феврале-марте арсенал вооружений, произведет больше дронов, бронетехники и ракет. При этом Киев не сможет соревноваться с военно-промышленными мощностями Москвы даже при возобновлении поддержки со стороны США, полагает эксперт.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска взяли инициативу в боевых действиях. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. В январе российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

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политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, киев