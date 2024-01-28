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Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск - РИА Новости, 28.01.2024
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22:04 28.01.2024 (обновлено: 23:16 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/rozysk-1924030446.html
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск - РИА Новости, 28.01.2024
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:04
2024-01-28T23:16
россия
дмитрий гордон*
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России.Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении Гордона* по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.&quot;Основание для розыска: разыскивается по статье УК &quot;, - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой Гордон* привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Источник РИА Новости сообщил, что в январе против Гордона* возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности по статье 205.2 УК РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия
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россия, дмитрий гордон*, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Дмитрий Гордон*, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск

МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении Гордона* по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.
«

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.

Уголовная статья, по которой Гордон* привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Источник РИА Новости сообщил, что в январе против Гордона* возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности по статье 205.2 УК РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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