https://ria.ru/20240128/putin-1923982971.html
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется - РИА Новости, 28.01.2024
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется
Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:35
2024-01-28T15:35
2024-01-28T15:36
россия
дмитрий песков
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли их контакты.
https://ria.ru/20240127/zaes-1923874660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс
Россия, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется
В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина встречи с Гросси