https://ria.ru/20240128/putin-1923982971.html

Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется

Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется - РИА Новости, 28.01.2024

Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется

Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:35

2024-01-28T15:35

2024-01-28T15:36

россия

дмитрий песков

рафаэль гросси

владимир путин

запорожская аэс

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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли их контакты.

https://ria.ru/20240127/zaes-1923874660.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс