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Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется - РИА Новости, 28.01.2024
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15:35 28.01.2024 (обновлено: 15:36 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/putin-1923982971.html
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется - РИА Новости, 28.01.2024
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется
Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:35
2024-01-28T15:36
россия
дмитрий песков
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли их контакты.
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россия, дмитрий песков, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс
Россия, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Песков заявил, что встреча Путина и Гросси пока не планируется

В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина встречи с Гросси

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Гросси намерен посетить Россию, где запланированы межведомственные консультации и его визит на Запорожскую АЭС.
«
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли их контакты.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС
27 января, 17:16
 
РоссияДмитрий ПесковРафаэль ГроссиВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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