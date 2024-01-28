"Фронт рухнет". Полковник СБУ обратился к Киеву из-за прорыва России
Полковник СБУ Стариков уверен, что Россия способна обрушить фронт на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Они (Россия. — Прим. ред.) уже пойдут в более широкомасштабное наступление. <...>. По возрасту (солдат ВСУ. — Прим. ред.), по количеству боеприпасов у нас все хуже и хуже, будет определенный шанс (на прорыв фронта. — Прим. ред.)", — предположил украинский офицер.
Стариков считает, что Россия повторит стратегию, которая принесла русской армии успех в Брусиловском прорыве во время Первой мировой войны. Российские войска нанесут мощные удары сразу на нескольких направлениях, чтобы растянуть украинские резервы и достигнуть тактического прорыва. После выхода на оперативный простор, российская армия полностью обрушит фронт ВСУ, добавил полковник.
Отставной офицер опасается, что киевское руководство не понимают нависшей военной угрозы.
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"Ни западные власти, ни наши власти, они думают, что законы войны не выполняются, а выполняются их хотелки", — посетовал полковник Стариков.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от подразделений противника.