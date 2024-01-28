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"Фронт рухнет". Полковник СБУ обратился к Киеву из-за прорыва России - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/proryv-1923922875.html
"Фронт рухнет". Полковник СБУ обратился к Киеву из-за прорыва России
"Фронт рухнет". Полковник СБУ обратился к Киеву из-за прорыва России - РИА Новости, 28.01.2024
"Фронт рухнет". Полковник СБУ обратился к Киеву из-за прорыва России
Российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:04
2024-01-28T02:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
первая мировая война (1914-1918)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka. "Они (Россия. — Прим. ред.) уже пойдут в более широкомасштабное наступление. &lt;...&gt;. По возрасту (солдат ВСУ. — Прим. ред.), по количеству боеприпасов у нас все хуже и хуже, будет определенный шанс (на прорыв фронта. — Прим. ред.)", — предположил украинский офицер.Стариков считает, что Россия повторит стратегию, которая принесла русской армии успех в Брусиловском прорыве во время Первой мировой войны. Российские войска нанесут мощные удары сразу на нескольких направлениях, чтобы растянуть украинские резервы и достигнуть тактического прорыва. После выхода на оперативный простор, российская армия полностью обрушит фронт ВСУ, добавил полковник.Отставной офицер опасается, что киевское руководство не понимают нависшей военной угрозы."Ни западные власти, ни наши власти, они думают, что законы войны не выполняются, а выполняются их хотелки", — посетовал полковник Стариков.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от подразделений противника.
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
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в мире, россия, украина, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, первая мировая война (1914-1918)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Первая мировая война (1914-1918)
"Фронт рухнет". Полковник СБУ обратился к Киеву из-за прорыва России

Полковник СБУ Стариков уверен, что Россия способна обрушить фронт на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Они (Россия. — Прим. ред.) уже пойдут в более широкомасштабное наступление. <...>. По возрасту (солдат ВСУ. — Прим. ред.), по количеству боеприпасов у нас все хуже и хуже, будет определенный шанс (на прорыв фронта. — Прим. ред.)", — предположил украинский офицер.
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Стариков считает, что Россия повторит стратегию, которая принесла русской армии успех в Брусиловском прорыве во время Первой мировой войны. Российские войска нанесут мощные удары сразу на нескольких направлениях, чтобы растянуть украинские резервы и достигнуть тактического прорыва. После выхода на оперативный простор, российская армия полностью обрушит фронт ВСУ, добавил полковник.
Отставной офицер опасается, что киевское руководство не понимают нависшей военной угрозы.
«
"Ни западные власти, ни наши власти, они думают, что законы войны не выполняются, а выполняются их хотелки", — посетовал полковник Стариков.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от подразделений противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПервая мировая война (1914-1918)
 
 
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