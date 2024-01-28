В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Лукашенко в Петербурге
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко приехал в Петербург накануне, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Около 18.00 мск Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед.
На вопрос завершились ли уже переговоры, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
В понедельник президенты продолжат общение, они проведут Высший Госсовет Союзного государства.