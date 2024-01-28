https://ria.ru/20240128/peregovory-1924037176.html

В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2024

В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T23:39

2024-01-28T23:39

2024-01-28T23:39

санкт-петербург

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a0726a1b67460ce3b77daa4c8548d67c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко приехал в Петербург накануне, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Около 18.00 мск Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед. На вопрос завершились ли уже переговоры, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. "Да", - сказал он. В понедельник президенты продолжат общение, они проведут Высший Госсовет Союзного государства.

https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html

санкт-петербург

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков