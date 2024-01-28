Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/peregovory-1924037176.html
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2024
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:39
2024-01-28T23:39
санкт-петербург
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a0726a1b67460ce3b77daa4c8548d67c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко приехал в Петербург накануне, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Около 18.00 мск Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед. На вопрос завершились ли уже переговоры, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. "Да", - сказал он. В понедельник президенты продолжат общение, они проведут Высший Госсовет Союзного государства.
https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html
санкт-петербург
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_aa8e26745530fd6c3ff8201dcc51f4b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

Песков сообщил об окончании переговоров Путина и Лукашенко в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, завершились, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко приехал в Петербург накануне, где вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В воскресенье оба лидера приняли участие в открытии зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Они также вместе осмотрели "СКА Арену" в Петербурге и поговорили с хоккеистами. Около 18.00 мск Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу, которая перешла в рабочий обед.
На вопрос завершились ли уже переговоры, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
В понедельник президенты продолжат общение, они проведут Высший Госсовет Союзного государства.
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Вчера, 18:03
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала