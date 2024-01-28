Новая промигрантская партия ФРГ не выбрала позицию по конфликту на Украине
В новой немецкой партии ДАРП не определились с позицией по конфликту на Украине
На площади Брайтшайдплац в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая немецкая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) пока не выработала позицию по конфликту на Украине, заявил РИА Новости Фатих Зингал, возглавляющий список кандидатов от ДАРП на выборы в Европейский парламент.
Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлым в Германии. Также партия хочет бороться с бедностью детей и пожилых людей, а также требует "прагматичной и свободной от идеологии политики в отношении беженцев". Издание Bild заявило о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Мы еще не выработали позицию по отношению к конфликту на Украине", - сказал Зингал.
За последнее время это уже третья новая партия, о создании которой было объявлено в Германии. Ранее была создана левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), выступающая в числе прочего за переговоры по Украине и ослабление санкций против России, а также было объявлено о скором формировании консервативно-либеральной партии "Союз ценностей" под руководством экс-главы контрразведки ФРГ Ганса-Георга Маасена.