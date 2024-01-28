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В новой промигрантской партии ФРГ пока не определились с участием в выборах - РИА Новости, 28.01.2024
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18:06 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/partiya-1924004215.html
В новой промигрантской партии ФРГ пока не определились с участием в выборах
В новой промигрантской партии ФРГ пока не определились с участием в выборах - РИА Новости, 28.01.2024
В новой промигрантской партии ФРГ пока не определились с участием в выборах
Новая немецкая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) пока не определилась с участием в региональных и федеральных выборах в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:06
2024-01-28T18:06
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая немецкая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) пока не определилась с участием в региональных и федеральных выборах в Германии, заявил РИА Новости Фатих Зингал, возглавляющий список кандидатов от ДАРП на выборы в Европейский парламент. Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлом в Германии. Также партия хочет бороться с бедностью детей и пожилых людей, а также требует "прагматичной и свободной от идеологии политики в отношении беженцев". Издание Bild заявило о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Правление партии пока не приняло решения относительно возможного участия в федеральных или земельных выборах. Однако мы считаем себя политическим объединением, которое намерено стать политическим игроком на всей территории Германии", - сообщил Зингал. При этом он подтвердил намерение ДАРП участвовать в выборах в Европейский парламент, а также то, что он возглавляет список кандидатов. Зингал напомнил, что для участия в выборах в Европарламент партии необходимо набрать 4 тысячи подписей. "Мы твердо верим, что выполним эти квалификационные требования и примем участие в выборах. Мы пользуемся огромной поддержкой по всей Германии. Интерес огромен. У нас есть политический вакуум, который мы намерены заполнить с помощью ДАРП", - сказал Зингал. За последнее время это уже третья новая партия, о создании которой было объявлено в Германии. Ранее была создана левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), выступающая в числе прочего за переговоры по Украине и ослабление санкций против России, а также было объявлено о скором формировании консервативно-либеральной партии "Союз ценностей" под руководством экс-главы контрразведки ФРГ Ганса-Георга Маасена.
https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923809681.html
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в мире, германия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, ганс-георг маасен, европарламент
В мире, Германия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Ганс-Георг Маасен, Европарламент
В новой промигрантской партии ФРГ пока не определились с участием в выборах

Новая немецкая партия ДАРП еще не определились с участием в национальных выборах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая немецкая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (ДАРП) пока не определилась с участием в региональных и федеральных выборах в Германии, заявил РИА Новости Фатих Зингал, возглавляющий список кандидатов от ДАРП на выборы в Европейский парламент.
Ранее сообщалось о формировании новой политической силы ДАРП, которая намерена участвовать в намеченных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Согласно собственному заявлению, ДАРП намерен бороться за равноправие людей с мигрантским прошлом в Германии. Также партия хочет бороться с бедностью детей и пожилых людей, а также требует "прагматичной и свободной от идеологии политики в отношении беженцев". Издание Bild заявило о связях новой партии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«
"Правление партии пока не приняло решения относительно возможного участия в федеральных или земельных выборах. Однако мы считаем себя политическим объединением, которое намерено стать политическим игроком на всей территории Германии", - сообщил Зингал.
При этом он подтвердил намерение ДАРП участвовать в выборах в Европейский парламент, а также то, что он возглавляет список кандидатов. Зингал напомнил, что для участия в выборах в Европарламент партии необходимо набрать 4 тысячи подписей.
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"Мы твердо верим, что выполним эти квалификационные требования и примем участие в выборах. Мы пользуемся огромной поддержкой по всей Германии. Интерес огромен. У нас есть политический вакуум, который мы намерены заполнить с помощью ДАРП", - сказал Зингал.
За последнее время это уже третья новая партия, о создании которой было объявлено в Германии. Ранее была создана левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), выступающая в числе прочего за переговоры по Украине и ослабление санкций против России, а также было объявлено о скором формировании консервативно-либеральной партии "Союз ценностей" под руководством экс-главы контрразведки ФРГ Ганса-Георга Маасена.
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