https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html

Эксперт Джассим Закария прокомментировал решение суда ООН по Израилю

Эксперт Джассим Закария прокомментировал решение суда ООН по Израилю - РИА Новости, 28.01.2024

Эксперт Джассим Закария прокомментировал решение суда ООН по Израилю

Решение Международного суда ООН по Израилю восстанавливает уважение к международному праву и статусу стран третьего мира, сказал РИА Новости профессор права и... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:52

2024-01-28T13:52

2024-01-28T13:52

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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Решение Международного суда ООН по Израилю восстанавливает уважение к международному праву и статусу стран третьего мира, сказал РИА Новости профессор права и международных отношений в сирийском университете "Аш-Шам" Джассим Закария. "Это историческое решение, которое восстанавливает уважение к международному праву, идее международного правосудия и статусу стран третьего мира. Оно представляет собой очень важный прецедент, который увеличивает огромный гуманитарный потенциал такой гигантской страны как Южная Африка", - сказал эксперт в области права. По словам Закарии, являющегося деканом юридического факультета университета "Аш-Шам", "Международный суд 26 января склонился в пользу правосудия, и это учреждение после этой даты уже не будет прежним". "Судьи Международного суда (выносящие решение по иску ЮАР) были одними из самых квалифицированных в области международного права, среди этих судей не было какой-либо предвзятости, они поддержали идею справедливости", - считает правовед. По мнению эксперта, "с юридической точки зрения решение Международного суда является историческим". "Оно раскрыло правду, которую израильтяне пытались скрыть на протяжении семи десятилетий, а именно: мы имеем дело с экстремистской группой со средневековыми идеями. Они представляют собой группу людей, которые думают, что международное сообщество поклялось отстаивать их права. Но есть другой мир, кроме Запада, и другие — это мир, который защищает истину и призывает к созданию многополярного мирового порядка", - добавил сирийский эксперт в области права. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении против палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль в свою очередь приветствовал "четкое" требование Международного суда ООН отпустить всех заложников.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240127/sud-1923878772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, гаага, оон