Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах
Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на президентских выборах
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.