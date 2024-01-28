https://ria.ru/20240128/malinkovich-1923943629.html

Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах

Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах - РИА Новости, 28.01.2024

Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:59

2024-01-28T09:59

2024-01-28T09:59

выборы президента россии — 2024

политика

сергей малинкович

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240126/nadezhdin-1923729737.html

https://ria.ru/20240124/vybory-1923152937.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, сергей малинкович, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф