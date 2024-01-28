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Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах - РИА Новости, 28.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:59 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/malinkovich-1923943629.html
Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах
Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах - РИА Новости, 28.01.2024
Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:59
2024-01-28T09:59
выборы президента россии — 2024
политика
сергей малинкович
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240126/nadezhdin-1923729737.html
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политика, сергей малинкович, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Сергей Малинкович, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах

Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на президентских выборах

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Коммунисты России Сергей Малинкович - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента
26 января, 17:46
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Памфилова ответила на вопрос о международных наблюдателях на выборах
24 января, 11:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСергей МалинковичЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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