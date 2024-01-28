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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
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18:17 28.01.2024 (обновлено: 19:21 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/lukashenko-1924005979.html
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным взаимодействие в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации на Украине. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:17
2024-01-28T19:21
александр лукашенко
владимир путин
экономика
белоруссия
санкт-петербург
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным взаимодействие в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации на Украине.&quot;Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали, как дальше развиваться, какие системы будем развивать с учетом опыта специальной военной операции&quot;, — сказал он на встрече с российским коллегой в Санкт-Петербурге.Лукашенко пояснил, что эти вопросы затронули после того, как главы государств поучаствовали по видео-конференц-связи в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток" в Антарктиде.Президент Белоруссии также подчеркнул, что доволен визитом в Санкт-Петербург. По его словам, он всегда готов приехать "в любое место России", так как везде "есть что посмотреть, есть о чем поговорить". Касаясь предстоящего в понедельник заседания Высшего госсовета Союзного государства, Лукашенко уточнил, что стороны обсудят перспективы интеграции, реализацию союзных программ, а также формализуют направления сотрудничества. Кроме того, президент назвал успешным процесс углубления экономической интеграции Белоруссии и России."Всегда в те времена, когда нас вроде бы не так душили, эти дни были наполнены тем, что мы обсуждали вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительств. Сегодня они решаются правительствами. Ну а шлифануть повестку — наше с вами святое дело", — подчеркнул президент Белоруссии.В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за приезд, учитывая то, что белорусский лидер ради этого даже изменил свой график. Президент России отметил совместную работу в рамках Высшего госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.Среди прочего Путин затронул тему сотрудничества в Антарктике. По его словам, у Москвы и Минска есть общие интересы в этом регионе и обе страны будут взаимодействовать по этому вопросу. В целом, подчеркнул российский президент, отношения с Белоруссией развиваются энергично. В частности, товарооборот между государствами с января по октябрь прошлого года составил 42,5 миллиарда долларов и растет постоянно. Глава государства также отметил, что Россия вложила четыре миллиарда долларов в экономику Белоруссии и остается крупнейшим ее инвестором.
https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html
https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919885786.html
https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html
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санкт-петербург
украина
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353
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Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце
Путин и Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце. Российский лидер пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации.
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александр лукашенко, владимир путин, экономика, белоруссия, санкт-петербург, украина
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика, Белоруссия, Санкт-Петербург, Украина
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации

Лукашенко обсудил с Путиным вопросы развития ВПК с учетом спецоперации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным взаимодействие в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации на Украине.
«

"Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали, как дальше развиваться, какие системы будем развивать с учетом опыта специальной военной операции", — сказал он на встрече с российским коллегой в Санкт-Петербурге.

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Лукашенко пояснил, что эти вопросы затронули после того, как главы государств поучаствовали по видео-конференц-связи в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток" в Антарктиде.
Президент Белоруссии также подчеркнул, что доволен визитом в Санкт-Петербург. По его словам, он всегда готов приехать "в любое место России", так как везде "есть что посмотреть, есть о чем поговорить". Касаясь предстоящего в понедельник заседания Высшего госсовета Союзного государства, Лукашенко уточнил, что стороны обсудят перспективы интеграции, реализацию союзных программ, а также формализуют направления сотрудничества. Кроме того, президент назвал успешным процесс углубления экономической интеграции Белоруссии и России.
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"Всегда в те времена, когда нас вроде бы не так душили, эти дни были наполнены тем, что мы обсуждали вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительств. Сегодня они решаются правительствами. Ну а шлифануть повестку — наше с вами святое дело", — подчеркнул президент Белоруссии.
В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за приезд, учитывая то, что белорусский лидер ради этого даже изменил свой график. Президент России отметил совместную работу в рамках Высшего госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.
Среди прочего Путин затронул тему сотрудничества в Антарктике. По его словам, у Москвы и Минска есть общие интересы в этом регионе и обе страны будут взаимодействовать по этому вопросу. В целом, подчеркнул российский президент, отношения с Белоруссией развиваются энергично. В частности, товарооборот между государствами с января по октябрь прошлого года составил 42,5 миллиарда долларов и растет постоянно. Глава государства также отметил, что Россия вложила четыре миллиарда долларов в экономику Белоруссии и остается крупнейшим ее инвестором.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономикаБелоруссияСанкт-ПетербургУкраина
 
 
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