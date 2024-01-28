https://ria.ru/20240128/lukashenko-1924005979.html

Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации

Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024

Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным взаимодействие в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации на Украине. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:17

2024-01-28T18:17

2024-01-28T19:21

александр лукашенко

владимир путин

экономика

белоруссия

санкт-петербург

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным взаимодействие в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации на Украине."Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали, как дальше развиваться, какие системы будем развивать с учетом опыта специальной военной операции", — сказал он на встрече с российским коллегой в Санкт-Петербурге.Лукашенко пояснил, что эти вопросы затронули после того, как главы государств поучаствовали по видео-конференц-связи в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток" в Антарктиде.Президент Белоруссии также подчеркнул, что доволен визитом в Санкт-Петербург. По его словам, он всегда готов приехать "в любое место России", так как везде "есть что посмотреть, есть о чем поговорить". Касаясь предстоящего в понедельник заседания Высшего госсовета Союзного государства, Лукашенко уточнил, что стороны обсудят перспективы интеграции, реализацию союзных программ, а также формализуют направления сотрудничества. Кроме того, президент назвал успешным процесс углубления экономической интеграции Белоруссии и России."Всегда в те времена, когда нас вроде бы не так душили, эти дни были наполнены тем, что мы обсуждали вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительств. Сегодня они решаются правительствами. Ну а шлифануть повестку — наше с вами святое дело", — подчеркнул президент Белоруссии.В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за приезд, учитывая то, что белорусский лидер ради этого даже изменил свой график. Президент России отметил совместную работу в рамках Высшего госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.Среди прочего Путин затронул тему сотрудничества в Антарктике. По его словам, у Москвы и Минска есть общие интересы в этом регионе и обе страны будут взаимодействовать по этому вопросу. В целом, подчеркнул российский президент, отношения с Белоруссией развиваются энергично. В частности, товарооборот между государствами с января по октябрь прошлого года составил 42,5 миллиарда долларов и растет постоянно. Глава государства также отметил, что Россия вложила четыре миллиарда долларов в экономику Белоруссии и остается крупнейшим ее инвестором.

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https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919885786.html

https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html

белоруссия

санкт-петербург

украина

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Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце Путин и Лукашенко проводят встречу в Константиновском дворце. Российский лидер пообещал подробно проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне спецоперации. 2024-01-28T18:17 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, владимир путин, экономика, белоруссия, санкт-петербург, украина