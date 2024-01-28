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Глава МИД Польши возмутился из-за поста главы ЕК об Освенциме - РИА Новости, 28.01.2024
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23:55 28.01.2024 (обновлено: 23:57 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/lager-1924037741.html
Глава МИД Польши возмутился из-за поста главы ЕК об Освенциме
Глава МИД Польши возмутился из-за поста главы ЕК об Освенциме - РИА Новости, 28.01.2024
Глава МИД Польши возмутился из-за поста главы ЕК об Освенциме
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал Европейской комиссии на недопустимость называния концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме "польским". РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:55
2024-01-28T23:57
в мире
освенцим
польша
германия
урсула фон дер ляйен
радослав сикорский
евросоюз
юнеско
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ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал Европейской комиссии на недопустимость называния концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме "польским". Ранее в видео, опубликованном на платформе Х главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, появилась надпись, в которой говорилось, что лагерь Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации. На видео комиссары ЕС произносят имена и фамилии погибших в Освенциме. "При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией", - написал Сикорский на платформе Х. "Информация в соцсетях Европейской комиссии будет уточнена, польский еврокомиссар своевременно не представил польскую точку зрения", - добавил он. На опубликованный Европейской комиссией материал также отреагировал музей Освенцима. "Концентрационный лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии. Поэтому уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши", - говорится в профиле музея Освенцима на платформе X. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html
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в мире, освенцим, польша, германия, урсула фон дер ляйен, радослав сикорский, евросоюз, юнеско, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Освенцим, Польша, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Радослав Сикорский, Евросоюз, ЮНЕСКО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Польши возмутился из-за поста главы ЕК об Освенциме

Глава МИД Польши: недопустимо называть концлагерь в Освенциме польским

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПервые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера
Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал Европейской комиссии на недопустимость называния концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме "польским".
Ранее в видео, опубликованном на платформе Х главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, появилась надпись, в которой говорилось, что лагерь Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации. На видео комиссары ЕС произносят имена и фамилии погибших в Освенциме.
«
"При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией", - написал Сикорский на платформе Х.
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Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим
27 января, 16:41
«
"Информация в соцсетях Европейской комиссии будет уточнена, польский еврокомиссар своевременно не представил польскую точку зрения", - добавил он.
На опубликованный Европейской комиссией материал также отреагировал музей Освенцима.
«
"Концентрационный лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии. Поэтому уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши", - говорится в профиле музея Освенцима на платформе X.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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