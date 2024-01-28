Глава МИД Польши возмутился из-за поста главы ЕК об Освенциме
Глава МИД Польши: недопустимо называть концлагерь в Освенциме польским
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПервые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера
Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал Европейской комиссии на недопустимость называния концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме "польским".
Ранее в видео, опубликованном на платформе Х главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, появилась надпись, в которой говорилось, что лагерь Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации. На видео комиссары ЕС произносят имена и фамилии погибших в Освенциме.
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"При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией", - написал Сикорский на платформе Х.
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"Информация в соцсетях Европейской комиссии будет уточнена, польский еврокомиссар своевременно не представил польскую точку зрения", - добавил он.
На опубликованный Европейской комиссией материал также отреагировал музей Освенцима.
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"Концентрационный лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии. Поэтому уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши", - говорится в профиле музея Освенцима на платформе X.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.