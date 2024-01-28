https://ria.ru/20240128/kudryavtseva-1923930307.html

Плеснула водой. Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Малахова

Плеснула водой. Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Малахова - РИА Новости, 28.01.2024

Плеснула водой. Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Малахова

Телеведущая Лера Кудрявцева облила водой гостью программы "Привет, Андрей!" и покинула студию. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T06:01

2024-01-28T06:01

2024-01-28T06:01

шоубиз

лера кудрявцева

москва

белоруссия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева облила водой гостью программы "Привет, Андрей!" и покинула студию.Российская актриса набросилась с критикой на деревенскую жительницу из Белоруссии Елену Мохневу, приехавшую в Москву для встречи с сыном, который рос в приемной семье. Гостья программы призналась, что ее лишили родительских прав и она выплачивает алименты на пятерых детей.Сын Елены Виктор простил родную мать. Встретившись в студии программы, они обнялись. Участники телешоу со слезами слушали их историю.Появившуюся в студии Елену посадили за стол рядом с сыном и Лерой Кудрявцевой. Облив гостью программы водой, актриса вышла из-за стола и покинула студию."Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей", — сказала телеведущая.Спустя некоторое время Лера Кудрявцева вернулась в студию и продолжила съемку.

https://ria.ru/20240112/kudryavtseva-1920856794.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лера кудрявцева, москва, белоруссия