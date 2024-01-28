https://ria.ru/20240128/kovitidi-1924013742.html

В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими

В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - РИА Новости, 28.01.2024

В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими

Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T19:09

2024-01-28T19:09

2024-01-28T19:09

россия

одесса

украина

ольга ковитиди

нато

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889776695_0:221:772:655_1920x0_80_0_0_be62130999789ddcd99d605ba5477f90.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевидно практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди. Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года". "Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией, с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России. Понятно и то, что Британия, не видящая никого, кроме себя, в мировой политике и манипулирующая украинским конфликтом, будет всячески мешать переговорам", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923079599.html

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, одесса, украина, ольга ковитиди, нато, совет федерации рф