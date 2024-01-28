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В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - РИА Новости, 28.01.2024
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19:09 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/kovitidi-1924013742.html
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - РИА Новости, 28.01.2024
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими
Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:09
2024-01-28T19:09
россия
одесса
украина
ольга ковитиди
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевидно практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди. Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года". "Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией, с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России. Понятно и то, что Британия, не видящая никого, кроме себя, в мировой политике и манипулирующая украинским конфликтом, будет всячески мешать переговорам", - добавила парламентарий.
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россия, одесса, украина, ольга ковитиди, нато, совет федерации рф
Россия, Одесса, Украина, Ольга Ковитиди, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими

Ковитиди: всем очевидно, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими

© Фото : пресс-служба Ольги КовитидиЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : пресс-служба Ольги Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«
"За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевидно практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди.
Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года".
«
"Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией, с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России. Понятно и то, что Британия, не видящая никого, кроме себя, в мировой политике и манипулирующая украинским конфликтом, будет всячески мешать переговорам", - добавила парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Это странно". На Западе оценили дерзкий указ Зеленского о России
23 января, 20:36
 
РоссияОдессаУкраинаОльга КовитидиНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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