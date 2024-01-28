https://ria.ru/20240128/kovitidi-1924013742.html
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими - РИА Новости, 28.01.2024
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими
Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:09
2024-01-28T19:09
2024-01-28T19:09
россия
одесса
украина
ольга ковитиди
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российскими, помимо новых регионов, должны быть Одесская, Николаевская и Харьковская области, это очевидно "практически всем", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима (Владимира) Зеленского. Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевидно практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", - сказала Ковитиди. Она отметила, что, чем дольше на Украине будет длиться "политический и экономический бардак", тем больше будет расширяться география территорий, "желающих жить в России и уверенных в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года". "Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией, с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России. Понятно и то, что Британия, не видящая никого, кроме себя, в мировой политике и манипулирующая украинским конфликтом, будет всячески мешать переговорам", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923079599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одесса, украина, ольга ковитиди, нато, совет федерации рф
Россия, Одесса, Украина, Ольга Ковитиди, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими
Ковитиди: всем очевидно, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими