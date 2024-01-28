https://ria.ru/20240128/kouch-1923975628.html

Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку

Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку - РИА Новости, 28.01.2024

Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку

ФНС должны начать проверку VIP-коуча Инны Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, написал глава комитета Госдумы... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:40

2024-01-28T14:40

2024-01-28T14:40

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

александр хинштейн

филипп киркоров

лера кудрявцева

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6b4ea5056a4a21887d541d8b33be4bd4.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ФНС должны начать проверку VIP-коуча Инны Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Пока СК проводит доследственную проверку по информации о нападении на журналистку "Известий", я бы на месте ФНС уже начал свою, потому что если блогер Инна Тлиашинова настолько не хочет светиться перед налоговыми органами, значит есть что скрывать", - написал Хинштейн. Графчикова, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, журналистку "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает. Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* запрещена в России как экстремистская) насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231029/mvd-1905960024.html

https://ria.ru/20230502/kouch-1869229375.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр хинштейн, филипп киркоров, лера кудрявцева, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф