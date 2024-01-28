Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку
Хинштейн призвал ФНС проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ФНС должны начать проверку VIP-коуча Инны Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Пока СК проводит доследственную проверку по информации о нападении на журналистку "Известий", я бы на месте ФНС уже начал свою, потому что если блогер Инна Тлиашинова настолько не хочет светиться перед налоговыми органами, значит есть что скрывать", - написал Хинштейн.
Графчикова, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, журналистку "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* запрещена в России как экстремистская) насчитывает 656 тысяч подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.