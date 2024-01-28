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Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку - РИА Новости, 28.01.2024
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14:40 28.01.2024
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Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку
Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку - РИА Новости, 28.01.2024
Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку
ФНС должны начать проверку VIP-коуча Инны Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, написал глава комитета Госдумы... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:40
2024-01-28T14:40
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
александр хинштейн
филипп киркоров
лера кудрявцева
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ФНС должны начать проверку VIP-коуча Инны Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Пока СК проводит доследственную проверку по информации о нападении на журналистку "Известий", я бы на месте ФНС уже начал свою, потому что если блогер Инна Тлиашинова настолько не хочет светиться перед налоговыми органами, значит есть что скрывать", - написал Хинштейн. Графчикова, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, журналистку "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает. Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* запрещена в России как экстремистская) насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр хинштейн, филипп киркоров, лера кудрявцева, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Хинштейн, Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ
Хинштейн призвал проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку

Хинштейн призвал ФНС проверить коуча, на семинаре которой напали на журналистку

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ФНС должны начать проверку VIP-коуча Инны Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталию Графчикову, написал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Пока СК проводит доследственную проверку по информации о нападении на журналистку "Известий", я бы на месте ФНС уже начал свою, потому что если блогер Инна Тлиашинова настолько не хочет светиться перед налоговыми органами, значит есть что скрывать", - написал Хинштейн.
Графчикова, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, журналистку "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* запрещена в России как экстремистская) насчитывает 656 тысяч подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ХинштейнФилипп КиркоровЛера КудрявцеваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФ
 
 
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