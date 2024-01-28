https://ria.ru/20240128/klimat-1923980267.html

Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата

Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата - РИА Новости, 28.01.2024

Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата

Согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета Земля находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится ещё на 10 тысяч... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:18

2024-01-28T15:18

2024-01-28T15:18

земля

россия

антарктида

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета Земля находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится ещё на 10 тысяч лет, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тысяч лет тепла", - сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток". Он отметил, что к такому выводу удалось прийти благодаря данным, полученным на станции "Восток". Ранее министр сообщил, что новоселье российские полярники должны отпраздновать в начале 2025 года. Станция "Восток" – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса. Работы по созданию нового зимовочного комплекса станции "Восток" ведутся с 2019 года. НЗК "Восток" состоит из 5 модулей – это жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. Длина комплекса составляет 140 метров, общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров. Станция стоит на опорах высотой 3 метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет.

https://ria.ru/20240128/vostok-1923972856.html

https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html

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россия

антарктида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, россия, антарктида, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология