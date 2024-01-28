https://ria.ru/20240128/klimat-1923980267.html
Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата
Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата - РИА Новости, 28.01.2024
Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата
Согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета Земля находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится ещё на 10 тысяч... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:18
2024-01-28T15:18
2024-01-28T15:18
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россия
антарктида
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета Земля находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится ещё на 10 тысяч лет, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тысяч лет тепла", - сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток". Он отметил, что к такому выводу удалось прийти благодаря данным, полученным на станции "Восток". Ранее министр сообщил, что новоселье российские полярники должны отпраздновать в начале 2025 года. Станция "Восток" – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса. Работы по созданию нового зимовочного комплекса станции "Восток" ведутся с 2019 года. НЗК "Восток" состоит из 5 модулей – это жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. Длина комплекса составляет 140 метров, общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров. Станция стоит на опорах высотой 3 метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет.
https://ria.ru/20240128/vostok-1923972856.html
https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, россия, антарктида, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология
Земля, Россия, Антарктида, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология
Глава Минприроды пообещал еще десять тысяч лет теплого климата
Глава Минприроды Козлов заявил, что Земля находится в межледниковом периоде
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета Земля находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится ещё на 10 тысяч лет, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили, у нас ещё гарантированно 10 тысяч лет тепла", - сказал Козлов на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток".
Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"
Он отметил, что к такому выводу удалось прийти благодаря данным, полученным на станции "Восток".
Ранее министр сообщил, что новоселье российские полярники должны отпраздновать в начале 2025 года.
Станция "Восток" – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде
. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса.
Работы по созданию нового зимовочного комплекса станции "Восток" ведутся с 2019 года. НЗК "Восток" состоит из 5 модулей – это жилые и общественные помещения для полярников, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. Длина комплекса составляет 140 метров, общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров. Станция стоит на опорах высотой 3 метра, что позволит ей оставаться незанесенной на протяжении многих лет.
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