https://ria.ru/20240128/iran-1923998569.html

Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран

Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран - РИА Новости, 28.01.2024

Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран

Делегация Совфеда отправилась в Тегеран для участия в заседании группы дружбы СФ и меджлиса Ирана, планируются встречи с первым вице-спикером парламента и... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:20

2024-01-28T17:20

2024-01-28T18:34

иран

совет федерации рф

россия

политика

андрей чернышов

алексей дедов

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Делегация Совфеда отправилась в Тегеран для участия в заседании группы дружбы СФ и меджлиса Ирана, планируются встречи с первым вице-спикером парламента и послом России, говорится в программе визита, которая есть в распоряжении РИА Новости.В составе делегации - ее руководитель, первый зампред комитета Совфеда по науке Дмитрий Василенко, зампред комитета по соцполитике Мохмад Ахмадов и член комитета по соцполитике Андрей Чернышев.Согласно программе, 28 января пройдут встречи с председателем парламентской группы дружбы меджлиса Ирана Эбрахимом Резаи, а также с председателем комиссии по образованию меджлиса Али Резой Монади.На понедельник 29 января запланирована встреча с председателем комиссии по социальным вопросам Вали Эсмаили, а также с первым вице-спикером меджлиса Абдольрезой Месри. Кроме того, сенаторы встретятся с послом России в Иране Алексеем Дедовым.

https://ria.ru/20240124/iran-1923193988.html

иран

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, совет федерации рф, россия, политика, андрей чернышов, алексей дедов