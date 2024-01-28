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Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран - РИА Новости, 28.01.2024
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17:20 28.01.2024 (обновлено: 18:34 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/iran-1923998569.html
Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран
Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран - РИА Новости, 28.01.2024
Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран
Делегация Совфеда отправилась в Тегеран для участия в заседании группы дружбы СФ и меджлиса Ирана, планируются встречи с первым вице-спикером парламента и... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:20
2024-01-28T18:34
иран
совет федерации рф
россия
политика
андрей чернышов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Делегация Совфеда отправилась в Тегеран для участия в заседании группы дружбы СФ и меджлиса Ирана, планируются встречи с первым вице-спикером парламента и послом России, говорится в программе визита, которая есть в распоряжении РИА Новости.В составе делегации - ее руководитель, первый зампред комитета Совфеда по науке Дмитрий Василенко, зампред комитета по соцполитике Мохмад Ахмадов и член комитета по соцполитике Андрей Чернышев.Согласно программе, 28 января пройдут встречи с председателем парламентской группы дружбы меджлиса Ирана Эбрахимом Резаи, а также с председателем комиссии по образованию меджлиса Али Резой Монади.На понедельник 29 января запланирована встреча с председателем комиссии по социальным вопросам Вали Эсмаили, а также с первым вице-спикером меджлиса Абдольрезой Месри. Кроме того, сенаторы встретятся с послом России в Иране Алексеем Дедовым.
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иран, совет федерации рф, россия, политика, андрей чернышов, алексей дедов
Иран, Совет Федерации РФ, Россия, Политика, Андрей Чернышов, Алексей Дедов
Делегация Совета Федерации отправилась с визитом в Иран

Делегация Совфеда примет участие в заседании группы дружбы с парламентом Ирана

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ зале заседаний парламента Ирана
В зале заседаний парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В зале заседаний парламента Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Делегация Совфеда отправилась в Тегеран для участия в заседании группы дружбы СФ и меджлиса Ирана, планируются встречи с первым вице-спикером парламента и послом России, говорится в программе визита, которая есть в распоряжении РИА Новости.
В составе делегации - ее руководитель, первый зампред комитета Совфеда по науке Дмитрий Василенко, зампред комитета по соцполитике Мохмад Ахмадов и член комитета по соцполитике Андрей Чернышев.
Согласно программе, 28 января пройдут встречи с председателем парламентской группы дружбы меджлиса Ирана Эбрахимом Резаи, а также с председателем комиссии по образованию меджлиса Али Резой Монади.
На понедельник 29 января запланирована встреча с председателем комиссии по социальным вопросам Вали Эсмаили, а также с первым вице-спикером меджлиса Абдольрезой Месри. Кроме того, сенаторы встретятся с послом России в Иране Алексеем Дедовым.
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