https://ria.ru/20240128/falkov-1923970199.html
Фальков исполнил желания участников акции "Елки желаний"
Фальков исполнил желания участников акции "Елки желаний" - РИА Новости, 28.01.2024
Фальков исполнил желания участников акции "Елки желаний"
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках "Елки желаний" исполнил мечту девочки из Донецка и участницы акции 2021 года и встретился с ними в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:09
2024-01-28T14:09
2024-01-28T14:56
общество
донецк
санкт-петербург
россия
валерий фальков
мариинский театр
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках "Елки желаний" исполнил мечту девочки из Донецка и участницы акции 2021 года и встретился с ними в Санкт-Петербурге, сообщает Минобрнауки РФ. Ранее Фальков созванивался с Ирой из Донецка, которая мечтала посетить Санкт-Петербург. Он попросил участницу акции пообещать, что в ходе поездки она примет решение о будущей профессии, и договорился встретиться с ней лично. "Валерий Фальков встретился в Санкт-Петербурге с участницами акции "Елка желаний". Глава Минобрнауки исполнил мечту Ирины Бурлака из Донецка — вместе с семьей девочка побывала в культурной столице. Ко встрече, которая прошла в Санкт-Петербургском горном университете, присоединилась Лиза Степаненко — участница акции 2021 года", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что для семьи Иры с 24 января была организована культурная поездка по городу. Кроме того, девочке показали вузы, чтобы она подумала о предстоящем поступлении и выбрала профессию. Другая участница мечтала побывать с семьей в Мариинском театре. Фальков организовал им посещение спектакля "Щелкунчик". Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20240113/shoygu-1921126817.html
https://ria.ru/20240114/elka_zhelaniy-1921232224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, санкт-петербург, россия, валерий фальков, мариинский театр
Общество, Донецк, Санкт-Петербург, Россия, Валерий Фальков, Мариинский театр
Фальков исполнил желания участников акции "Елки желаний"
Фальков исполнил желания детей и встретился с ними в Петербурге
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в рамках "Елки желаний" исполнил мечту девочки из Донецка и участницы акции 2021 года и встретился с ними в Санкт-Петербурге, сообщает Минобрнауки РФ
.
Ранее Фальков созванивался с Ирой из Донецка, которая мечтала посетить Санкт-Петербург. Он попросил участницу акции пообещать, что в ходе поездки она примет решение о будущей профессии, и договорился встретиться с ней лично.
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"Валерий Фальков встретился в Санкт-Петербурге с участницами акции "Елка желаний". Глава Минобрнауки исполнил мечту Ирины Бурлака из Донецка — вместе с семьей девочка побывала в культурной столице. Ко встрече, которая прошла в Санкт-Петербургском горном университете, присоединилась Лиза Степаненко — участница акции 2021 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для семьи Иры с 24 января была организована культурная поездка по городу. Кроме того, девочке показали вузы, чтобы она подумала о предстоящем поступлении и выбрала профессию.
Другая участница мечтала побывать с семьей в Мариинском театре
. Фальков организовал им посещение спектакля "Щелкунчик".
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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