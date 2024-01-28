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В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку - РИА Новости, 28.01.2024
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06:42 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку - РИА Новости, 28.01.2024
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку
Водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в машине погибшую женщину-пассажирку и двух... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T06:42
2024-01-28T06:42
происшествия
амурская область
гибдд мвд рф
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости. Водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в машине погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей, сообщает управление ГИБДД Приамурья. Автоавария произошла в ночь на воскресенье в Свободном. Неустановленный водитель Honda Fit не справился с управлением, съехал с проезжей части, наехал на препятствие, и машина опрокинулась. "В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение. Как отмечают в Госавтоинспекции, с начала месяца на дорогах области в автоавариях погибли четыре человека. Число ДТП с погибшими по сравнению с январем прошлого года выросло в четыре раза.
https://ria.ru/20240127/dtp-1923854748.html
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происшествия, амурская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Амурская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку

В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку и пострадавших детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости. Водитель Honda Fit, попавший в ДТП в Свободном в Амурской области, скрылся с места происшествия, оставив в машине погибшую женщину-пассажирку и двух пострадавших детей, сообщает управление ГИБДД Приамурья.
Автоавария произошла в ночь на воскресенье в Свободном. Неустановленный водитель Honda Fit не справился с управлением, съехал с проезжей части, наехал на препятствие, и машина опрокинулась.
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"В результате автоаварии женщина-пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира 2010 и 2007 годов рождения были травмированы. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.
Как отмечают в Госавтоинспекции, с начала месяца на дорогах области в автоавариях погибли четыре человека. Число ДТП с погибшими по сравнению с январем прошлого года выросло в четыре раза.
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