https://ria.ru/20240128/devochki-1924023407.html

В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек

В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек - РИА Новости, 28.01.2024

В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек

Двух девочек, одиннадцати и двенадцати лет, провалившихся под лед, спасли в Луганской Народной Республике сотрудники полиции и МЧС, говорится в сообщении в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:47

2024-01-28T20:47

2024-01-28T21:56

хорошие новости

луганская народная республика

алчевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Двух девочек, одиннадцати и двенадцати лет, провалившихся под лед, спасли в Луганской Народной Республике сотрудники полиции и МЧС, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС по ЛНР. "В службу 101 города Алчевск от прохожего поступило сообщение, что на водоеме под лед провалились две девочки (11 и 12 лет. — Прим. ред.). На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и МВД", — говорится в сообщении.Сообщается, что для сокращения времени на спасательную операцию сотрудники МЧС и полиции действовали одновременно."Пока сотрудник МЧС вышел на лед за одной из девочек, представитель полиции спасал вторую. С помощью средств спасения девочек 12 и 11 лет достали на сушу. Благодаря слаженным действиям спецслужб удалось избежать критических последствий", — пояснили в МЧС.Уточняется, что пострадавших передали медикам в состоянии общего переохлаждения без осложнений.

https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html

https://ria.ru/20231225/led-1917856134.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, алчевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)