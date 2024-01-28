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В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек - РИА Новости, 28.01.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:47 28.01.2024 (обновлено: 21:56 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/devochki-1924023407.html
В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек
В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек - РИА Новости, 28.01.2024
В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек
Двух девочек, одиннадцати и двенадцати лет, провалившихся под лед, спасли в Луганской Народной Республике сотрудники полиции и МЧС, говорится в сообщении в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:47
2024-01-28T21:56
хорошие новости
луганская народная республика
алчевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Двух девочек, одиннадцати и двенадцати лет, провалившихся под лед, спасли в Луганской Народной Республике сотрудники полиции и МЧС, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС по ЛНР. &quot;В службу 101 города Алчевск от прохожего поступило сообщение, что на водоеме под лед провалились две девочки (11 и 12 лет. — Прим. ред.). На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и МВД&quot;, — говорится в сообщении.Сообщается, что для сокращения времени на спасательную операцию сотрудники МЧС и полиции действовали одновременно.&quot;Пока сотрудник МЧС вышел на лед за одной из девочек, представитель полиции спасал вторую. С помощью средств спасения девочек 12 и 11 лет достали на сушу. Благодаря слаженным действиям спецслужб удалось избежать критических последствий&quot;, — пояснили в МЧС.Уточняется, что пострадавших передали медикам в состоянии общего переохлаждения без осложнений.
https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html
https://ria.ru/20231225/led-1917856134.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, алчевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Луганская Народная Республика, Алчевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР спасли двух провалившихся под лед девочек

В ЛНР сотрудники МЧС и полиции спасли двух провалившихся под лед девочек

© Фото : МЧС ЛНР/TelegramСпасение двух провалившихся под лед девочек в ЛНР
Спасение двух провалившихся под лед девочек в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС ЛНР/Telegram
Спасение двух провалившихся под лед девочек в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Двух девочек, одиннадцати и двенадцати лет, провалившихся под лед, спасли в Луганской Народной Республике сотрудники полиции и МЧС, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС по ЛНР.
«

"В службу 101 города Алчевск от прохожего поступило сообщение, что на водоеме под лед провалились две девочки (11 и 12 лет. — Прим. ред.). На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и МВД", — говорится в сообщении.

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Сообщается, что для сокращения времени на спасательную операцию сотрудники МЧС и полиции действовали одновременно.
«

"Пока сотрудник МЧС вышел на лед за одной из девочек, представитель полиции спасал вторую. С помощью средств спасения девочек 12 и 11 лет достали на сушу. Благодаря слаженным действиям спецслужб удалось избежать критических последствий", — пояснили в МЧС.

Уточняется, что пострадавших передали медикам в состоянии общего переохлаждения без осложнений.
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Хорошие новостиЛуганская Народная РеспубликаАлчевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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