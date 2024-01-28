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Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день - РИА Новости, 28.01.2024
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23:25 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/blokada-1924035834.html
Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день
Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день - РИА Новости, 28.01.2024
Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:25
2024-01-28T23:25
общество
ленинград
европа
санкт-петербург
владимир соловьев (телеведущий)
маргарита симоньян
блокада ленинграда (1941-1944)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о необходимости вспоминать о 900 днях блокады Ленинграда и о мужестве его жителей каждый день. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. &quot;На этой неделе вспоминали блокаду Ленинграда, которую вообще, конечно, стоит вспоминать каждый день - по невыразимости того страдания, тех жертв, того беспримерного, беспрецедентного в истории человечества... И... тот подвиг мужества и объём страданий, который был вынесен на своих плечах, в своих душах, в своих сердцах ленинградцами за эти длинные-длинные-длинные почти 900 дней - таких примеров в (истории) человечества не было. И я надеюсь, и не будет&quot;, - сказала Симоньян.Она также рассказала об опросе, проведённом на улицах Берлина, в ходе которого выяснилось, что о блокаде Ленинграда там помнят только пожилые немцы. "Старшее поколение сетовало, что вот об этом не рассказывают вообще, младшее поколение, конечно, об этом ничего не знает, потому что в учебниках это не проходят... Как мы спасли Европу, они забыли, как мы спасали Европу во время наполеоновских войск - они забыли. Мы им теперь напоминаем,… как мы умеем защищать, как мы умеем спасать, как мы умеем прорывать любую блокаду. Только спасать на этот раз мы будем всё-таки своих людей", - отметила журналист. "Мы победили в этой страшной войне, которую, слава Богу, мы все ещё помним, и вспоминаем эти чудовищные памятные даты. Мы победили, потому что весь наш народ собрался в один грозный кулачище. Весь народ", - подытожила она. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
https://ria.ru/20240127/blokada-1923878513.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html
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общество, ленинград, европа, санкт-петербург, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Европа, Санкт-Петербург, Владимир Соловьев (телеведущий), Маргарита Симоньян, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день

Симоньян призвала вспоминать о 900 днях блокады Ленинграда каждый день

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о необходимости вспоминать о 900 днях блокады Ленинграда и о мужестве его жителей каждый день.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
27 января, 17:40
«

"На этой неделе вспоминали блокаду Ленинграда, которую вообще, конечно, стоит вспоминать каждый день - по невыразимости того страдания, тех жертв, того беспримерного, беспрецедентного в истории человечества... И... тот подвиг мужества и объём страданий, который был вынесен на своих плечах, в своих душах, в своих сердцах ленинградцами за эти длинные-длинные-длинные почти 900 дней - таких примеров в (истории) человечества не было. И я надеюсь, и не будет", - сказала Симоньян.

Она также рассказала об опросе, проведённом на улицах Берлина, в ходе которого выяснилось, что о блокаде Ленинграда там помнят только пожилые немцы.
«
"Старшее поколение сетовало, что вот об этом не рассказывают вообще, младшее поколение, конечно, об этом ничего не знает, потому что в учебниках это не проходят... Как мы спасли Европу, они забыли, как мы спасали Европу во время наполеоновских войск - они забыли.
Мы им теперь напоминаем,… как мы умеем защищать, как мы умеем спасать, как мы умеем прорывать любую блокаду. Только спасать на этот раз мы будем всё-таки своих людей", - отметила журналист.
«
"Мы победили в этой страшной войне, которую, слава Богу, мы все ещё помним, и вспоминаем эти чудовищные памятные даты. Мы победили, потому что весь наш народ собрался в один грозный кулачище. Весь народ", - подытожила она.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января, 02:18
 
ОбществоЛенинградЕвропаСанкт-ПетербургВладимир Соловьев (телеведущий)Маргарита СимоньянБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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