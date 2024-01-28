https://ria.ru/20240128/blokada-1924033009.html

Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда

Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2024

Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда

заявила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:41

2024-01-28T22:41

2024-01-28T22:41

общество

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

владимир соловьев (телеведущий)

маргарита симоньян

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - ред.) сыграли финны - соседушки наши... Это же они перекрывали "горло" Ленинграду и миллионам людей, остававшихся там. Сами, самостоятельно. Варвары настоящие. Забыли. Все они забыли", - заявила Симоньян.Она также напомнила о гитлеровском намерении не оставить в живых ни одного человека и разрушить всё, что есть в Ленинграде. "И это поддерживали финны-варвары", - отметила она. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/putin-1923888540.html

https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

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общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)