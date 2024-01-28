Рейтинг@Mail.ru
Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/blokada-1924033009.html
Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда
Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2024
Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда
заявила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:41
2024-01-28T22:41
общество
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
владимир соловьев (телеведущий)
маргарита симоньян
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. &quot;Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - ред.) сыграли финны - соседушки наши... Это же они перекрывали &quot;горло&quot; Ленинграду и миллионам людей, остававшихся там. Сами, самостоятельно. Варвары настоящие. Забыли. Все они забыли&quot;, - заявила Симоньян.Она также напомнила о гитлеровском намерении не оставить в живых ни одного человека и разрушить всё, что есть в Ленинграде. "И это поддерживали финны-варвары", - отметила она. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/putin-1923888540.html
https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Владимир Соловьев (телеведущий), Маргарита Симоньян, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда

Маргарита Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Путин на концерте в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Не предадим подвиг дедов". Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
27 января, 19:00
«

"Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - ред.) сыграли финны - соседушки наши... Это же они перекрывали "горло" Ленинграду и миллионам людей, остававшихся там. Сами, самостоятельно. Варвары настоящие. Забыли. Все они забыли", - заявила Симоньян.

Она также напомнила о гитлеровском намерении не оставить в живых ни одного человека и разрушить всё, что есть в Ленинграде. "И это поддерживали финны-варвары", - отметила она.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда
27 января, 19:18
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЛадожское озероВладимир Соловьев (телеведущий)Маргарита СимоньянСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала