https://ria.ru/20240128/blokada-1923949982.html
Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище
Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 28.01.2024
Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище
Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города надо обязательно хранить - она является элементом РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:15
2024-01-28T11:15
2024-01-28T11:37
общество
ленинград
николай патрушев
пискаревское кладбище
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города надо обязательно хранить - она является элементом воспитания российской молодежи, помогает дать им истинные ценности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он возложил венок к подножию монумента "Мать-родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В субботу исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.В годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм, и все мемориалы в память об этом надо бережно поддерживать, сказал Патрушев журналистам."Особую стойкость проявляли в Ленинграде - и гражданское население, и военнослужащие. И надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания", - добавил секретарь Совбеза.В нынешних памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге принимает участие очень много молодежи, отметил Патрушев. "И это очень приятно. Они будут знать, что здесь происходило, почему мы сейчас живы и каких ценностей мы придерживаемся", - сказал он.Патрушев признался, что впервые побывал на Пискаревском кладбище в 1965 году."На меня произвело очень большое впечатление то, что я здесь увидел. Убежден, что на тех, кто приходит сюда, это тоже производит очень большое впечатление", - добавил Патрушев. "Я считаю, что это мемориальное кладбище должно играть и играет очень важную роль в воспитании людей", - подчеркнул он.В возложении венка на Пискаревском мемориале участвовали и члены турнира по волейболу среди ветеранов и юношей, приуроченного к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады."Такой турнир мы проводим в 12-й раз. Когда мы начинали, собирались только команды ветеранов. В последующем мы приняли решение, что обязательно должны быть и школьники. На сегодня это 16 команд школьников из 12 регионов нашей страны", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, николай патрушев, пискаревское кладбище, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Николай Патрушев, Пискаревское кладбище, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище
Патрушев: память о битве за Ленинград и блокаде нужна для воспитания молодежи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города надо обязательно хранить - она является элементом воспитания российской молодежи, помогает дать им истинные ценности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он возложил венок к подножию монумента "Мать-родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В субботу исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.
В годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм, и все мемориалы в память об этом надо бережно поддерживать, сказал Патрушев журналистам.
"Особую стойкость проявляли в Ленинграде - и гражданское население, и военнослужащие. И надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания", - добавил секретарь Совбеза.
"Было два варианта". Как советские войска спасали Ленинград
В нынешних памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
принимает участие очень много молодежи, отметил Патрушев. "И это очень приятно. Они будут знать, что здесь происходило, почему мы сейчас живы и каких ценностей мы придерживаемся", - сказал он.
Патрушев признался, что впервые побывал на Пискаревском кладбище
в 1965 году.
"На меня произвело очень большое впечатление то, что я здесь увидел. Убежден, что на тех, кто приходит сюда, это тоже производит очень большое впечатление", - добавил Патрушев. "Я считаю, что это мемориальное кладбище должно играть и играет очень важную роль в воспитании людей", - подчеркнул он.
В возложении венка на Пискаревском мемориале участвовали и члены турнира по волейболу среди ветеранов и юношей, приуроченного к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Такой турнир мы проводим в 12-й раз. Когда мы начинали, собирались только команды ветеранов. В последующем мы приняли решение, что обязательно должны быть и школьники. На сегодня это 16 команд школьников из 12 регионов нашей страны", - отметил Патрушев.
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть