https://ria.ru/20240128/blokada-1923949982.html

Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище

Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 28.01.2024

Патрушев возложил венок к монументу "Мать-родина" на Пискаревском кладбище

Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города надо обязательно хранить - она является элементом РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:15

2024-01-28T11:15

2024-01-28T11:37

общество

ленинград

николай патрушев

пискаревское кладбище

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Память о мужестве и героизме советских воинов, сражавшихся за Ленинград, о стойкости жителей блокадного города надо обязательно хранить - она является элементом воспитания российской молодежи, помогает дать им истинные ценности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он возложил венок к подножию монумента "Мать-родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В субботу исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.В годы войны люди по всему Советскому Союзу проявляли мужество и героизм, и все мемориалы в память об этом надо бережно поддерживать, сказал Патрушев журналистам."Особую стойкость проявляли в Ленинграде - и гражданское население, и военнослужащие. И надо, чтобы эта память обязательно сохранилась, потому что это является элементом воспитания", - добавил секретарь Совбеза.В нынешних памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге принимает участие очень много молодежи, отметил Патрушев. "И это очень приятно. Они будут знать, что здесь происходило, почему мы сейчас живы и каких ценностей мы придерживаемся", - сказал он.Патрушев признался, что впервые побывал на Пискаревском кладбище в 1965 году."На меня произвело очень большое впечатление то, что я здесь увидел. Убежден, что на тех, кто приходит сюда, это тоже производит очень большое впечатление", - добавил Патрушев. "Я считаю, что это мемориальное кладбище должно играть и играет очень важную роль в воспитании людей", - подчеркнул он.В возложении венка на Пискаревском мемориале участвовали и члены турнира по волейболу среди ветеранов и юношей, приуроченного к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады."Такой турнир мы проводим в 12-й раз. Когда мы начинали, собирались только команды ветеранов. В последующем мы приняли решение, что обязательно должны быть и школьники. На сегодня это 16 команд школьников из 12 регионов нашей страны", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

ленинград

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, ленинград, николай патрушев, пискаревское кладбище, блокада ленинграда (1941-1944)