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Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2024
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09:08 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/blokada-1923939214.html
Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда
Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2024
Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сообщении в адрес президента Владимира Путина и народа России по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:08
2024-01-28T09:08
общество
ленинград
венесуэла
россия
николас мадуро
владимир путин
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сообщении в адрес президента Владимира Путина и народа России по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил, что в его стране отдают дань уважения жертвам этой преступной блокады. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Поздравляю президента Владимира Путина и народ Российской Федерации с 80-й годовщиной победы советского народа над нацистской осадой Ленинграда. Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые героически противостояли одной из самых длительных осад в истории", - написал он на своей странице в соцсети X. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html
https://ria.ru/20240127/putin-1923886613.html
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общество, ленинград, венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда

Мадуро: в Венесуэле отдают дань уважения жертвам блокады Ленинграда

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкУстановка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сообщении в адрес президента Владимира Путина и народа России по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил, что в его стране отдают дань уважения жертвам этой преступной блокады.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда
Вчера, 19:18
"Поздравляю президента Владимира Путина и народ Российской Федерации с 80-й годовщиной победы советского народа над нацистской осадой Ленинграда. Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые героически противостояли одной из самых длительных осад в истории", - написал он на своей странице в соцсети X.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Трагедия Ленинграда навсегда останется в российской истории, заявил Путин
Вчера, 18:39
 
ОбществоЛенинградВенесуэлаРоссияНиколас МадуроВладимир ПутинСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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