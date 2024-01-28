Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда
Мадуро: в Венесуэле отдают дань уважения жертвам блокады Ленинграда
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкУстановка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сообщении в адрес президента Владимира Путина и народа России по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил, что в его стране отдают дань уважения жертвам этой преступной блокады.
Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
"Поздравляю президента Владимира Путина и народ Российской Федерации с 80-й годовщиной победы советского народа над нацистской осадой Ленинграда. Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые героически противостояли одной из самых длительных осад в истории", - написал он на своей странице в соцсети X.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.