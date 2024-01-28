https://ria.ru/20240128/blokada-1923939214.html

Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда

Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2024

Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сообщении в адрес президента Владимира Путина и народа России по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:08

2024-01-28T09:08

2024-01-28T09:08

общество

ленинград

венесуэла

россия

николас мадуро

владимир путин

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в сообщении в адрес президента Владимира Путина и народа России по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заявил, что в его стране отдают дань уважения жертвам этой преступной блокады. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Поздравляю президента Владимира Путина и народ Российской Федерации с 80-й годовщиной победы советского народа над нацистской осадой Ленинграда. Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые героически противостояли одной из самых длительных осад в истории", - написал он на своей странице в соцсети X. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html

https://ria.ru/20240127/putin-1923886613.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ленинград, венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)