https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html

Проблемы Максиму Галкину* и Моргенштерну* создал не Кремль

Проблемы Максиму Галкину* и Моргенштерну* создал не Кремль - РИА Новости, 28.01.2024

Проблемы Максиму Галкину* и Моргенштерну* создал не Кремль

Проблемы артистов, которые с началом СВО не просто покинули Россию, а громко при этом хлопнули дверью и продолжили поливать страну грязью, внезапно приобрели... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T08:00

2024-01-28T08:00

2024-01-28T08:01

дубай

россия

таиланд

максим галкин

моргенштерн (алишер моргенштерн)

светлана лобода

би-2

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788686_0:43:2816:1627_1920x0_80_0_0_a44a4b695013c0920e3f3385aa3a5971.jpg

Проблемы артистов, которые с началом СВО не просто покинули Россию, а громко при этом хлопнули дверью и продолжили поливать страну грязью, внезапно приобрели новое качество. До недавнего времени в основном были слышны жалобно-желчные голоса тех, кто "не вписался в рынок", оставшись на чужбине не у дел, без привычных гонораров и быстро растрачивая сбережения. Однако теперь потоком пошли куда более интересные новости.Оштрафованы и прямо сейчас ждут депортации из Таиланда музыканты группы "Би-2" (солист Егор Бортник* признан в России иноагентом). Вчера стало известно, что Максима Галкина* не пустили в Индонезию, где у него должны были пройти выступления на Бали. До того его концерты были отменены в том же Таиланде и Казахстане. По сведениям СМИ, по итогам выступления в Дубае (ОАЭ) юморист получил штраф сто тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей), запланированные на 2024 год концерты в Дубае и Абу-Даби также отменены. В пятницу рэпер Моргенштерн* сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай, где он жил последние два года. Ранее ему запретили там вести концертную деятельность. У комика Руслана Белого* похожие проблемы — отмены выступления в Таиланде и на Бали. Впрочем, под раздачу попали не только россияне: в Таиланде отменен концерт Светланы Лободы, а Дубай запретил въезд Андрею Данилко, известному миру как Верка Сердючка. Данный список "пострадавших" далеко не полный.Артисты — да и не они одни — видят причину происходящих с ними неудач в "длинной руке" Кремля. Например, Максим Галкин написал на своей странице в соцсети, что для концерта на Бали у него на руках были все необходимые документы, включая рабочую визу и разрешение на проведение мероприятия, но на паспортном контроле ему отказали во въезде, якобы сославшись на письмо от правительства России.Возможно, в решениях властей Таиланда, Дубая и Индонезии сыграло свою роль нежелание ссориться с Москвой, предоставляя площадки тем, кого она маркирует как иноагентов, однако не стоит переоценивать значимость данного фактора. Главными являются совсем иные причины, и для их понимания упомянутым музыкантам и комикам стоит взглянуть в зеркало."Би-2" попали под раздачу за проведение концерта без необходимых по таиландским законам разрешительных документов. Моргенштерн долго и старательно нарушал требования и запреты Дубая к выступлениям, включая курение и употребление алкоголя на сцене, так что дело вполне закономерно закончилось баном на концертную деятельность и на въезд в страну. Тот же Дубай вкатил Галкину штраф не за борьбу с Кремлем, а за разжигание межнациональной ненависти, чему была посвящена львиная часть его выступления, ставшего причиной наложенного наказания, — что просто противозаконно в эмирате. И дело вовсе не в том, что власти Дубая любят русских: во-первых, им просто не нужна головная боль в виде межнационального конфликта, если вдруг у каких-то неадекватов снесет крышу на почве выступления юмористов (а русскоязычная община в эмирате достаточно большая), а во-вторых — и это даже важнее — зачем им вообще терпеть пренебрежение каких-то иностранцев по отношению к своей стране и ее законам?Тут как раз и коренится суть проблемы: российские артисты-иноагенты являются концентрированным продуктом, совмещающим в себе сразу два феномена: с одной стороны, корона на голове в силу звездного статуса, а с другой — ощущение себя "белым человеком", принадлежащим к великой западной цивилизации, правящей миром. А это автоматически означает презрительное и пренебрежительное отношение к странам и народам, не относящимся к Западу. Именно поэтому они считают возможным игнорировать их законы и требования властей, потому что в их глазах это всего лишь дикие тайцы, грязные арабы и нищие индонезийцы. Это настолько очевидно, что считывается сразу и всеми. Тем более что о русских как о недочеловеках они говорят в своих выступлениях и интервью совершенно открыто.Ведь индонезийский казус Галкина прост, как две копейки: даже если допустить, что история про "письмо от российского правительства" — правда, видео выступлений, в том числе скандальное дубайское, обеспечило юмористу репутацию для иностранных государств на многие годы вперед. И теперь достаточно просто ознакомиться с ними, чтобы про того везде все поняли. В Индонезии сложная система этнических и религиозных общин, в истории которых хватает трагических и кровавых событий. И тут в страну приезжает артист, который намерен нести со сцены незаконную, разжигающую ненависть политоту, то есть к уже имеющимся проблемам добавить потенциально новую — на этот раз с крупной группой иностранцев, выбирающих Бали для отдыха и жизни. Получается, что этот самый артист мало того что открыто не уважает страны, которые предоставляют ему площадки для выступлений, так и в буквальном смысле создает им угрозы национальной безопасности.Самым забавным во всем этом является то, что для иностранных государств (незападных, стоит уточнить) артисты-иноагенты своей текущей деятельностью невольно подтверждают, что у Москвы были очень серьезные основания для внесения тех в соответствующий список. Так что эффективность гипотетической "руки Кремля" в данном случае вовсе не в том, что она длинная, а в том, что она права.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240127/galkin-1923827038.html

https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html

https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html

дубай

россия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

дубай, россия, таиланд, максим галкин, моргенштерн (алишер моргенштерн), светлана лобода, би-2, аналитика