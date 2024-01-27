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В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024
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11:42 27.01.2024 (обновлено: 11:43 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/zaderzhanie-1923821276.html
В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве
В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024
В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве
Пограничники задержали при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан мужчину, подозреваемого убийстве в Новосибирске 39-летней женщины и ее шестилетней дочери,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:42
2024-01-27T11:43
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Пограничники задержали при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан мужчину, подозреваемого убийстве в Новосибирске 39-летней женщины и ее шестилетней дочери, сообщает в субботу ГУМВД по Новосибирской области на сайте. В главке пояснили, что 23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от жительницы Казахстана о том, что ее подруга, проживающая в Новосибирске, перестала выходить на связь. Полицейские установили, что в январе 39-летняя жительница города Новосибирска купила автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей, после чего пропала вместе со своей шестилетней дочерью. При этом помогал в покупке автомобиля ей 31-летний мужчина, который после сделки уехал из России. "Подозреваемый был объявлен сотрудниками уголовного розыска регионального главка МВД в федеральный и межгосударственный розыск. 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции", - рассказали в ГУМВД. В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что следователи СК по факту исчезновения женщины с ребенком возбудили уголовное дело по пунктам "а, в " части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). "С 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра безвестно исчезли и до настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем, имеются достаточные основания полагать, что они убиты", - отметили в следственном управлении. Решается вопрос об экстрадиции в Россию подозреваемого, которому было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922484510.html
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происшествия, новосибирск, казахстан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Казахстан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве

Подозреваемого в убийстве в Новосибирске женщины с дочкой задержали в Казахстане

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Пограничники задержали при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан мужчину, подозреваемого убийстве в Новосибирске 39-летней женщины и ее шестилетней дочери, сообщает в субботу ГУМВД по Новосибирской области на сайте.
В главке пояснили, что 23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от жительницы Казахстана о том, что ее подруга, проживающая в Новосибирске, перестала выходить на связь. Полицейские установили, что в январе 39-летняя жительница города Новосибирска купила автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей, после чего пропала вместе со своей шестилетней дочерью. При этом помогал в покупке автомобиля ей 31-летний мужчина, который после сделки уехал из России.
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"Подозреваемый был объявлен сотрудниками уголовного розыска регионального главка МВД в федеральный и межгосударственный розыск. 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции", - рассказали в ГУМВД.
В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что следователи СК по факту исчезновения женщины с ребенком возбудили уголовное дело по пунктам "а, в " части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).
"С 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра безвестно исчезли и до настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем, имеются достаточные основания полагать, что они убиты", - отметили в следственном управлении.
Решается вопрос об экстрадиции в Россию подозреваемого, которому было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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