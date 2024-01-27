https://ria.ru/20240127/zaderzhanie-1923821276.html

В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве

В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024

В Новосибирске рассказали о задержании подозреваемого в двойном убийстве

Пограничники задержали при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан мужчину, подозреваемого убийстве в Новосибирске 39-летней женщины и ее шестилетней дочери,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:42

2024-01-27T11:42

2024-01-27T11:43

происшествия

новосибирск

казахстан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Пограничники задержали при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан мужчину, подозреваемого убийстве в Новосибирске 39-летней женщины и ее шестилетней дочери, сообщает в субботу ГУМВД по Новосибирской области на сайте. В главке пояснили, что 23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от жительницы Казахстана о том, что ее подруга, проживающая в Новосибирске, перестала выходить на связь. Полицейские установили, что в январе 39-летняя жительница города Новосибирска купила автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей, после чего пропала вместе со своей шестилетней дочерью. При этом помогал в покупке автомобиля ей 31-летний мужчина, который после сделки уехал из России. "Подозреваемый был объявлен сотрудниками уголовного розыска регионального главка МВД в федеральный и межгосударственный розыск. 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции", - рассказали в ГУМВД. В свою очередь, СУСК по Новосибирской области сообщает, что следователи СК по факту исчезновения женщины с ребенком возбудили уголовное дело по пунктам "а, в " части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). "С 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра безвестно исчезли и до настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем, имеются достаточные основания полагать, что они убиты", - отметили в следственном управлении. Решается вопрос об экстрадиции в Россию подозреваемого, которому было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240120/ubiystvo-1922484510.html

https://ria.ru/20231225/arest-1918027021.html

новосибирск

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, казахстан, россия, следственный комитет россии (ск рф)