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В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве
На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:31
2024-01-27T08:31
2024-01-27T08:31
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) республики. "На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана – ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", - говорится в сообщении. По данным казахстанского МВД, подозреваемый был задержан на пограничном посту в Туркестанской области республики, когда пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, новосибирск, в мире
Россия, Казахстан, Новосибирск, В мире
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве
В Казахстане задержан разыскиваемый за двойное убийство в Новосибирске россиянин
АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) республики.
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"На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана – ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского МВД, подозреваемый был задержан на пограничном посту в Туркестанской области республики, когда пытался на такси пересечь государственную границу.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.
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