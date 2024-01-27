https://ria.ru/20240127/ubiystvo-1923806024.html

В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве

В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024

В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве

На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:31

2024-01-27T08:31

2024-01-27T08:31

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казахстан

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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) республики. "На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана – ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", - говорится в сообщении. По данным казахстанского МВД, подозреваемый был задержан на пограничном посту в Туркестанской области республики, когда пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.

https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html

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казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, новосибирск, в мире