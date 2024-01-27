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В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024
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08:31 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ubiystvo-1923806024.html
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 27.01.2024
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве
На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:31
2024-01-27T08:31
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) республики. "На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана – ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", - говорится в сообщении. По данным казахстанского МВД, подозреваемый был задержан на пограничном посту в Туркестанской области республики, когда пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.
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россия, казахстан, новосибирск, в мире
Россия, Казахстан, Новосибирск, В мире
В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве

В Казахстане задержан разыскиваемый за двойное убийство в Новосибирске россиянин

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Казахстане
Полицейский автомобиль в Казахстане - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) республики.
«
"На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана – ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского МВД, подозреваемый был задержан на пограничном посту в Туркестанской области республики, когда пытался на такси пересечь государственную границу.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.
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