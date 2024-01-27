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В Россию поставили партию яиц из Турции - РИА Новости, 27.01.2024
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22:48 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/yaytsa-1923910466.html
В Россию поставили партию яиц из Турции
В Россию поставили партию яиц из Турции - РИА Новости, 27.01.2024
В Россию поставили партию яиц из Турции
"Объединенная зерновая компания" (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:48
2024-01-27T22:48
экономика
россия
турция
новороссийск
дмитрий патрушев
виктор евтухов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
объединенная зерновая компания
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщили РИА Новости в компании. "27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысячи штук", - сообщили в компании. Также там уточнили, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю. Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. В настоящее время импортные яйца поступают поступать в РФ ускоренными темпами: по данным информационных систем Россельхознадзора, за период с 1 января по 26 января поставки пищевого яйца по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в два раза - накануне объем такого импорта составил 60,7 миллиона штук. Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил накануне журналистам, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей. По данным Росстата, производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ в 2023 году составило 6,526 миллиона тонн (минус 0,1% год к году), куриных яиц было получено 38,056 миллиарда штук, на 1,8% больше, чем в 2022 году. "Сложившаяся в настоящее время ситуация и принимаемые правительством и Минсельхозом России меры позволяют позитивно оценивать развитие птицеводства на ближайшую перспективу, и текущий год в том числе", - сообщил накануне "Росптицесоюз" в своем телеграм- канале.
https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html
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экономика, россия, турция, новороссийск, дмитрий патрушев, виктор евтухов, федеральная служба государственной статистики (росстат), объединенная зерновая компания, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Турция, Новороссийск, Дмитрий Патрушев, Виктор Евтухов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Объединенная зерновая компания, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Россию поставили партию яиц из Турции

Объединенная зерновая компания: в РФ поставили более 885 тысяч яиц из Турции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщили РИА Новости в компании.
"27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысячи штук", - сообщили в компании.
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Также там уточнили, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю.
Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.
В настоящее время импортные яйца поступают поступать в РФ ускоренными темпами: по данным информационных систем Россельхознадзора, за период с 1 января по 26 января поставки пищевого яйца по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в два раза - накануне объем такого импорта составил 60,7 миллиона штук.
Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил накануне журналистам, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.
По данным Росстата, производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ в 2023 году составило 6,526 миллиона тонн (минус 0,1% год к году), куриных яиц было получено 38,056 миллиарда штук, на 1,8% больше, чем в 2022 году. "Сложившаяся в настоящее время ситуация и принимаемые правительством и Минсельхозом России меры позволяют позитивно оценивать развитие птицеводства на ближайшую перспективу, и текущий год в том числе", - сообщил накануне "Росптицесоюз" в своем телеграм- канале.
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ЭкономикаРоссияТурцияНовороссийскДмитрий ПатрушевВиктор ЕвтуховФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Объединенная зерновая компанияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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