https://ria.ru/20240127/yaytsa-1923910466.html

В Россию поставили партию яиц из Турции

В Россию поставили партию яиц из Турции - РИА Новости, 27.01.2024

В Россию поставили партию яиц из Турции

"Объединенная зерновая компания" (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:48

2024-01-27T22:48

2024-01-27T22:48

экономика

россия

турция

новороссийск

дмитрий патрушев

виктор евтухов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

объединенная зерновая компания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_c8c1c00d0ac90869f65df4ec5a131312.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщили РИА Новости в компании. "27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысячи штук", - сообщили в компании. Также там уточнили, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю. Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. В настоящее время импортные яйца поступают поступать в РФ ускоренными темпами: по данным информационных систем Россельхознадзора, за период с 1 января по 26 января поставки пищевого яйца по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в два раза - накануне объем такого импорта составил 60,7 миллиона штук. Статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил накануне журналистам, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей. По данным Росстата, производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ в 2023 году составило 6,526 миллиона тонн (минус 0,1% год к году), куриных яиц было получено 38,056 миллиарда штук, на 1,8% больше, чем в 2022 году. "Сложившаяся в настоящее время ситуация и принимаемые правительством и Минсельхозом России меры позволяют позитивно оценивать развитие птицеводства на ближайшую перспективу, и текущий год в том числе", - сообщил накануне "Росптицесоюз" в своем телеграм- канале.

https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html

https://ria.ru/20240119/tseny-1922231025.html

россия

турция

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, новороссийск, дмитрий патрушев, виктор евтухов, федеральная служба государственной статистики (росстат), объединенная зерновая компания, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)