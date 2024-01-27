https://ria.ru/20240127/vsu-1923887599.html
"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024
"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Россия обладает существенным перевесом в украинском конфликте, пишет портал Business Insider. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:49
2024-01-27T18:49
2024-01-27T18:49
специальная военная операция на украине
технологии
киев
украина
россия
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия обладает существенным перевесом в украинском конфликте, пишет портал Business Insider."Россия снова владеет инициативой, и ее преимущества над Украиной растут. Эксперты по конфликтам предупреждают, что сейчас Москва имеет значительное преимущество над Киевом в нескольких ключевых областях", — говорится в материале.Отмечается, что ситуация для ВСУ сейчас не самая лучшая. Они испытывают трудности, в то время как российская военная машина набирает обороты."Украинские войска, воюющие на разветвленной линии фронта, в настоящее время испытывают нехватку боеприпасов и уступают в численности российской армии", — добавил автор статьи.Кроме того, растут опасения по поводу будущего американской помощи киевскому режиму, поскольку дополнительное финансирование по-прежнему задерживается Конгрессом, предупредил он. Официальные лица в Вашингтоне, Киеве и европейских странах бьют тревогу о том, что последствия прекращения поддержки могут быть катастрофическими, делается вывод в публикации.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923876616.html
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технологии, киев, украина, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
BI: Россия имеет преимущество над Украиной в нескольких ключевых областях