https://ria.ru/20240127/vsu-1923887599.html

"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024

"В нескольких ключевых областях". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Россия обладает существенным перевесом в украинском конфликте, пишет портал Business Insider. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:49

2024-01-27T18:49

2024-01-27T18:49

специальная военная операция на украине

технологии

киев

украина

россия

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_9fa66efef69228b5068508500fb68cf2.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия обладает существенным перевесом в украинском конфликте, пишет портал Business Insider."Россия снова владеет инициативой, и ее преимущества над Украиной растут. Эксперты по конфликтам предупреждают, что сейчас Москва имеет значительное преимущество над Киевом в нескольких ключевых областях", — говорится в материале.Отмечается, что ситуация для ВСУ сейчас не самая лучшая. Они испытывают трудности, в то время как российская военная машина набирает обороты."Украинские войска, воюющие на разветвленной линии фронта, в настоящее время испытывают нехватку боеприпасов и уступают в численности российской армии", — добавил автор статьи.Кроме того, растут опасения по поводу будущего американской помощи киевскому режиму, поскольку дополнительное финансирование по-прежнему задерживается Конгрессом, предупредил он. Официальные лица в Вашингтоне, Киеве и европейских странах бьют тревогу о том, что последствия прекращения поддержки могут быть катастрофическими, делается вывод в публикации.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923876616.html

https://ria.ru/20240127/putin-1923862686.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, киев, украина, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, политика