https://ria.ru/20240127/ukraina-1923876616.html

В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ

В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024

В США назвали города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ

Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:24

2024-01-27T17:24

2024-01-27T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

одесса

скотт риттер

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами, включая Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — эти четыре территории находятся за пределами уже существующих областей (входящих в состав России. — Прим. ред.), они, вероятно, тоже станут частью России", — отметил он.По мнению эксперта, если Украина и коллективный Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Он пояснил, что если потребуется, то российские войска могут дойти вплоть до польской границы. При этом Риттер добавил, что сейчас ВСУ используют последние резервы, которые скоро окончательно иссякнут."Это станет катастрофой для украинцев, потому что уже сейчас видно, что они проиграли", — резюмировал он.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от подразделений противника.

https://ria.ru/20240127/putin-1923862686.html

https://ria.ru/20240127/garantii-1923856348.html

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харьков

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