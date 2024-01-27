https://ria.ru/20240127/ukraina-1923828667.html

Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода

Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода - РИА Новости, 27.01.2024

Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода

Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, получил повреждения, в результате чего... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:00

2024-01-27T12:00

2024-01-27T12:00

в мире

кривой рог

днепропетровская область

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, получил повреждения, в результате чего часть города осталась без отопления, сообщает компания "Криворожская теплоцентраль". "На магистральном трубопроводе тепловых сетей АО "Криворожская теплоцентраль" в Покровском районе (Кривого Рога - ред.) возникло повреждение, требующее немедленного устранения. К сожалению, из-за повреждений на тепловых сетях услуга по снабжению тепловой энергией временно будет ограничена с 27 по 29 января", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети. Отмечается, что специалисты приступили к аварийным работам по возобновлению теплоподачи.

https://ria.ru/20240115/otoplenie-1921513555.html

кривой рог

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, жкх