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Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода - РИА Новости, 27.01.2024
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12:00 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923828667.html
Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода
Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода - РИА Новости, 27.01.2024
Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода
Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, получил повреждения, в результате чего... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:00
2024-01-27T12:00
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
жкх
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, получил повреждения, в результате чего часть города осталась без отопления, сообщает компания "Криворожская теплоцентраль". "На магистральном трубопроводе тепловых сетей АО "Криворожская теплоцентраль" в Покровском районе (Кривого Рога - ред.) возникло повреждение, требующее немедленного устранения. К сожалению, из-за повреждений на тепловых сетях услуга по снабжению тепловой энергией временно будет ограничена с 27 по 29 января", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети. Отмечается, что специалисты приступили к аварийным работам по возобновлению теплоподачи.
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кривой рог
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, жкх
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, ЖКХ
Часть Кривого Рога осталась без тепла из-за повреждения трубопровода

"Криворожская теплоцентраль" сообщила о повреждении магистрального трубопровода

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Город Кривой Рог на Украине
Город Кривой Рог на Украине - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Город Кривой Рог на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, получил повреждения, в результате чего часть города осталась без отопления, сообщает компания "Криворожская теплоцентраль".
"На магистральном трубопроводе тепловых сетей АО "Криворожская теплоцентраль" в Покровском районе (Кривого Рога - ред.) возникло повреждение, требующее немедленного устранения. К сожалению, из-за повреждений на тепловых сетях услуга по снабжению тепловой энергией временно будет ограничена с 27 по 29 января", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети.
Отмечается, что специалисты приступили к аварийным работам по возобновлению теплоподачи.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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В миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаЖКХ
 
 
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