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Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России - РИА Новости, 27.01.2024
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12:50 27.01.2024 (обновлено: 14:37 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/sevmorput-1923850715.html
Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России
Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России - РИА Новости, 27.01.2024
Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России
Национальная задача России - превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:50
2024-01-27T14:37
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
ссср
дальний восток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Национальная задача России - превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К чему нам предстоит приблизиться, поставлено как национальная задача, и мы сделаем все, чтобы превратить Северный морской путь в очень привлекательный, быстрый, безопасный, конкурентоспособный глобальный логистический маршрут", - сказал Лихачев на международной выставке "Россия". По его словам, в 2023 году произошел десятикратный рост транзита по Севморпути, был поставлен рекорд в 36,3 миллиона тонн перевозки. В 2022 году он составил 3-4 миллиона тонн. Лихачев подчеркнул, что средний уровень транзита по Северному морскому пути в 2000-е годы достигал лишь 1-1,5 миллиона тонн, рекорд СССР - порядка семи миллионов тонн перевозки в год. Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".
https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html
россия
ссср
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выставка-форум "россия", россия, ссср, дальний восток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, СССР, Дальний Восток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России

Глава "Росатома" назвал обеспечение безопасности СМП национальной задачей России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке на трассе Северного морского пути
Морской порт в Дудинке на трассе Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке на трассе Северного морского пути. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Национальная задача России - превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К чему нам предстоит приблизиться, поставлено как национальная задача, и мы сделаем все, чтобы превратить Северный морской путь в очень привлекательный, быстрый, безопасный, конкурентоспособный глобальный логистический маршрут", - сказал Лихачев на международной выставке "Россия".
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
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На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

Время семье: спортивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

Участница молодежного ансамбля национального танца ЭРКУ Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

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Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

Зарядка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

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На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пленарной сессии Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

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Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, российская скелетонистка Ольга Потылицына и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

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В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

Открытие героической недели на стенде Санкт-Петербурга

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

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Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

Презентация книги Азбука блокадного Ленинграда с участием Евгения Лукина

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

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11 из 17
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Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

Пленарная сессия Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

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12 из 17
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В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

Участники ансамбля Атаман

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

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13 из 17
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Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

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Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

Кулинарный мастер-класс от рестораторов Мурманской области

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

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15 из 17
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Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
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Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

Торжественная церемония запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на выставке Россия

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
По его словам, в 2023 году произошел десятикратный рост транзита по Севморпути, был поставлен рекорд в 36,3 миллиона тонн перевозки. В 2022 году он составил 3-4 миллиона тонн.
Лихачев подчеркнул, что средний уровень транзита по Северному морскому пути в 2000-е годы достигал лишь 1-1,5 миллиона тонн, рекорд СССР - порядка семи миллионов тонн перевозки в год.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин
18 декабря 2023, 18:36
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияСССРДальний ВостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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