https://ria.ru/20240127/sevmorput-1923850715.html

Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России

Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России - РИА Новости, 27.01.2024

Глава "Росатома" назвал развитие Севморпути национальной задачей России

Национальная задача России - превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома"... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:50

2024-01-27T12:50

2024-01-27T14:37

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

ссср

дальний восток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Национальная задача России - превратить Северный морской путь в привлекательный, быстрый и безопасный глобальный логистический маршрут, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К чему нам предстоит приблизиться, поставлено как национальная задача, и мы сделаем все, чтобы превратить Северный морской путь в очень привлекательный, быстрый, безопасный, конкурентоспособный глобальный логистический маршрут", - сказал Лихачев на международной выставке "Россия". По его словам, в 2023 году произошел десятикратный рост транзита по Севморпути, был поставлен рекорд в 36,3 миллиона тонн перевозки. В 2022 году он составил 3-4 миллиона тонн. Лихачев подчеркнул, что средний уровень транзита по Северному морскому пути в 2000-е годы достигал лишь 1-1,5 миллиона тонн, рекорд СССР - порядка семи миллионов тонн перевозки в год. Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".

https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html

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выставка-форум "россия", россия, ссср, дальний восток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"