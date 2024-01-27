Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 27.01.2024 (обновлено: 23:20 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/salyut-1923904397.html
В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады
В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2024
В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады
Артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:29
2024-01-27T23:20
общество
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
блокада ленинграда (1941-1944)
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883480075_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_77b7822444e50268aedfdf15a9071e3e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. Жители и гости города пришли полюбоваться салютом на Дворцовый мост и Дворцовую набережную."Господи, какая красота и какая великая дата сегодня", – заметила пожилая петербурженка, наблюдающая за салютом рядом с Эрмитажем. У стен Петропавловки дали 30 артиллерийских залпов, каждый из которых поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.
ленинград
санкт-петербург
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
2024-01-27T21:29
true
PT4M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883480075_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_766ca39f2641837603ca24d8fc7dfec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербургский городской суд, видео
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Блокада Ленинграда (1941-1944), Санкт-Петербургский городской суд
В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
2024-01-27T21:29
true
PT4M02S
В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады

У Петропавловки в Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый салют в честь городов Орел и Белгород, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады
Первый салют в честь городов Орел и Белгород, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый салют в честь городов Орел и Белгород, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Жители и гости города пришли полюбоваться салютом на Дворцовый мост и Дворцовую набережную.
"Господи, какая красота и какая великая дата сегодня", – заметила пожилая петербурженка, наблюдающая за салютом рядом с Эрмитажем.
У стен Петропавловки дали 30 артиллерийских залпов, каждый из которых поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургЛадожское озероБлокада Ленинграда (1941-1944)Санкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала