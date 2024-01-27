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В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады

В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2024

В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады

Артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:29

2024-01-27T21:29

2024-01-27T23:20

общество

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

блокада ленинграда (1941-1944)

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. Жители и гости города пришли полюбоваться салютом на Дворцовый мост и Дворцовую набережную."Господи, какая красота и какая великая дата сегодня", – заметила пожилая петербурженка, наблюдающая за салютом рядом с Эрмитажем. У стен Петропавловки дали 30 артиллерийских залпов, каждый из которых поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

ленинград

санкт-петербург

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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T21:29 true PT4M02S

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