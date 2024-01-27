https://ria.ru/20240127/rvio-1923788198.html

В РВИО напомнили об ответственности за блокаду Ленинграда стран Европы

В РВИО напомнили об ответственности за блокаду Ленинграда стран Европы - РИА Новости, 27.01.2024

В РВИО напомнили об ответственности за блокаду Ленинграда стран Европы

Ответственность за блокаду Ленинграда, унесшую жизни более миллиона мирных жителей, несет не только гитлеровская Германия, но и Финляндия, а также многие другие РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:32

2024-01-27T00:32

2024-01-27T00:32

общество

ленинград

ссср

нева (река)

российское военно-историческое общество (рвио)

евросоюз

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ответственность за блокаду Ленинграда, унесшую жизни более миллиона мирных жителей, несет не только гитлеровская Германия, но и Финляндия, а также многие другие страны нынешнего Евросоюза, чьи выходцы в 1940-е объединились под нацистской свастикой, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был окончательно освобожден от блокады, которая продолжалась 872 дня – это единственный случай в мировой истории, когда многомиллионный город оставался заблокирован на протяжении 2,5 лет. За это время по разным оценкам погибли, в основном от голода, более 1 миллиона мирных жителей, а также более 400 тысяч солдат Ленинградского фронта. "Ленинград блокировали не только немцы с юга, но и финны с севера, они несут ту же ответственность за страдания, причиненные ленинградцам, что и гитлеровцы. Кроме того, на немецкой стороне сражались дивизии SS, укомплектованные шведами, норвежцами, бельгийцами, голландцами, латышами, эстонцами, была даже так называемая испанская "голубая дивизия", хотя формально Испания не объявляла войну СССР. Таким образом, можно сказать, что в блокаде Ленинграда участвовал весь "Евросоюз", объединенный под нацистской свастикой", - сказал Мягков. Стереть в порошок "колыбель революции" Историк подчеркнул, что Гитлер предпринял неординарные усилия для захвата Ленинграда по ряду причин. Во-первых, до начала Великой Отечественной войны город на Неве был огромным индустриальным центром: в нем выпускалось до 10% всей промышленной продукции СССР, в том числе тяжелые танки КВ, самолеты, моторы, электротехника. Во-вторых, падение Ленинграда нанесло бы колоссальный моральный удар по советским людям, поскольку для всего СССР этот город был "колыбелью" Октябрьской революции, а также культурной столицей. В свою очередь военно-политическое руководство СССР приняло решение не сдавать город, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись ленинградцы и армия, поскольку в этом случае у вермахта высвободились бы значительные силы для наступления на Москву, и положение столицы в 1941 году стало бы критическим. Кроме того, оттягивая силы врага у Ленинграда, Красная Армия не дала нацистам в 1942 году перебросить крупные резервы под Сталинград. Голодали все По данным Мягкова, до войны в Ленинграде жило около 3 миллионов человек, к которым необходимо также прибавить десятки тысяч беженцев, прибывавших в город по мере наступления немцев по Псковской области, Прибалтике и другим регионам. Из этого числа к началу блокады удалось эвакуировать небольшое количество мирных жителей – всего до 200 тысяч человек, прежде всего женщин и детей, но даже из этого числа не все успели спастись, так как немцы перерезали железнодорожные магистрали. "Доходило до того, что целые детские дома приходилось возвращать обратно в блокадный Ленинград", - сказал Мягков. Невозможность снабжать город продовольствием привела к тотальному голоду, ставшему основной причиной смертей ленинградцев. Голодали не только мирные жители, но и бойцы, которые иногда падали от бессилия во время атаки на немцев. "Трудно представить, но для ленинградцев самые низшие нормы выдачи хлеба по карточкам в 1941 году составляли всего 125 "блокадных" грамм (для иждивенцев, детей и женщин), для рабочих – 250 грамм, для воинов ленинградского фронта – 500 грамм. Это – ничтожные нормы, 125, да и 250 грамм – это просто умирать и все. Бывали даже случаи, когда советские солдаты шли в атаку, пробегали метров 40-50 и, обессиленные, ложились на землю", - рассказали в РВИО. Мягков подчеркнул, что вопреки озвучиваемым отдельными историками версиям, в крайне стесненных обстоятельствах переживало блокаду и руководство города. "В 1990-е – начале 2000-х некоторые наши "либеральные" историки говорили, что ленинградцы в блокаду гибли от голода, а партийное руководство "жировало". Документы полностью опровергают этот тезис. Первый секретарь Ленинградского горкома Андрей Жданов четко установил норму снабжения местных органов власти, и они были минимальными", - отметил собеседник агентства. ​Дорога жизни Уникальным в мировой истории стал и способ снабжения окруженного города, более известный как "Дорога жизни". Ледовая трасса заработала в конце ноября 1941 года. "Дорога жизни" позволила эвакуировать 1,3 миллиона человек, а в сам город летом по воде, а зимой по льду Ладожского озера было доставлено 1,6 миллиона тонн продовольствия и вооружений – невиданные для мировой истории цифры", - отметил Мягков. Кроме того, через 17 дней после частичного прорыва блокады (18 января 1943 года) вдоль узкого участка южного берега Ладожского озера была проложена железная дорога, которая резко увеличила снабжение Ленинграда, при том что гитлеровцы каждый день били артиллерией по путям. "Некоторые называют эту железную дорогу "Дорогой победы", а кто-то – "Дорогой смерти", потому что по ней постоянно била немецкая артиллерия. Все равно поезда шли и доставляли продовольствие и оружие", - рассказал историк. Ключ к освобождению Европы Условия для окончательного снятия блокады с Ленинграда возникли к началу 1944 года после побед Красной Армии в Курской битве и на Днепре. Тогда появилась возможность переключить внимание на Ленинградский и Волковский фронты, куда были переброшены дополнительные войска, артиллерия, снаряды, созданы все условия для военного превосходства над противником в начавшейся Ленинградско-Новгородской операции. Двадцатого января 1944 года был освобожден Великий Новгород. Спустя неделю все основные транспортные магистрали, которые вели от "большой земли" до Ленинграда, контролировались Красной Армией. "Освобождение Ленинграда от блокады открыло нам путь к освобождению всей северо-западной части РСФСР, а потом и всей Прибалтики. Создало основу для развития наступления против гитлеровцев в Европе", - подчеркнул Мягков. Историк напомнил, что в день снятия блокады с города на Неве приказ о проведении салюта был отдан не Ставкой Верховного Главнокомандования, а командующим Ленинградским фронтом Леонидом Говоровым, и сам салют прошел не в Москве, а в Ленинграде, что также является исключительным случаем за всю Великую Отечественную войну, призванным отдать честь подвигу всех ленинградцев.

https://ria.ru/20240127/arkhivy-1923786998.html

https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

https://ria.ru/20240127/osvobozhdenie-1922373397.html

https://ria.ru/20240126/blokada-1923716944.html

https://ria.ru/20240124/osvobozhdenie-1922969447.html

https://ria.ru/20240123/kartochki-1923007336.html

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