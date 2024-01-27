https://ria.ru/20240127/ravvin-1923788756.html

Главный раввин России счел "неправильным" иск в ООН о геноциде в Газе

Главный раввин России счел "неправильным" иск в ООН о геноциде в Газе - РИА Новости, 27.01.2024

Главный раввин России счел "неправильным" иск в ООН о геноциде в Газе

Главный раввин России Берл Лазар высказался о подаче ЮАР иска в ООН о геноциде палестинцев в Газе как о "неправильном" шаге, по его мнению, Израиль имеет право... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:37

2024-01-27T00:37

2024-01-27T00:37

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

политика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар высказался о подаче ЮАР иска в ООН о геноциде палестинцев в Газе как о "неправильном" шаге, по его мнению, Израиль имеет право на защиту. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Я думаю, что неправильно, что подали иск о геноциде. Мы не хотим, чтобы это было, но говорить о геноциде - это очень легко. Понятно, что нужно защищать себя. А что должна делать любая страна, которую атакуют… Израильтяне верили, что можно жить с палестинцами в мире. К сожалению, вот последствия", - сказал журналистам Лазар. Раввин, подчеркнул, что Израиль хочет "найти мирное решение", но еще не решен вопрос с заложниками. "Были захвачены 250 заложников, осталось там 140 человек. Что нужно делать? Оставить там заложников навсегда? Тысяча террористов думали, что это будет какой-то знак для переговоров. Наша главная задача и желание наше - чтобы нашли какое-то мирное решение. Это для нас самое главное. … Как это сделать, кто может взять на себя ответственность, что больше никогда этого не будет? Не знаю", - сказал Лазар. Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права, однако глава внешнеполитического ведомства Наледи Пандор заявила, что для выполнения решения суда необходимо прекращение огня, без чего оно не будет работать. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами, генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно направит судебное постановление в Совет Безопасности. При этом в госдепартаменте США РИА Новости заявили, что Штаты после промежуточного решения суда ООН по ситуации в секторе Газа по-прежнему убеждены, что обвинения Израиля в геноциде необоснованны. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.

https://ria.ru/20240127/gaza-1923787603.html

https://ria.ru/20240126/gaza-1923775520.html

https://ria.ru/20240126/sud-1923768526.html

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израиль, юар, гаага, берл лазар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, политика