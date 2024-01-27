С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.Сегодня исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день почтил память жителей и защитников города.Путин во время посещения мемориального комплекса возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Оставляя букет красных роз, он опустился на колено и немного задержался у могилы.Также президент принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина". Солдаты почетного караула пронесли венок по аллее и расположили около мемориала, Путин поправил ленты на нем. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога", а также гимн России.Пискаревское кладбище блокадной зимой 1941-42 годов стало основным местом массового захоронения. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда и 70 тысяч воинов-защитников города.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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353
60
353
60
Путин на возложении венка к монументу "Мать-Родина"
Путин на возложении венка к монументу "Мать-Родина"
общество, ленинград, санкт-петербург, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Путин возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.
Сегодня исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день почтил память жителей и защитников города.
27 января 2024. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
27 января 2024. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
27 января 2024. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
27 января 2024. Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Путин во время посещения мемориального комплекса возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Оставляя букет красных роз, он опустился на колено и немного задержался у могилы.
Также президент принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина". Солдаты почетного караула пронесли венок по аллее и расположили около мемориала, Путин поправил ленты на нем. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.
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Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога", а также гимн России.
Пискаревское кладбище блокадной зимой 1941-42 годов стало основным местом массового захоронения. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда и 70 тысяч воинов-защитников города.
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