https://ria.ru/20240127/ptsr-1923460117.html

"Не разговаривал с окружающими много лет". Как проявляется ПТСР

"Не разговаривал с окружающими много лет". Как проявляется ПТСР - РИА Новости, 27.01.2024

"Не разговаривал с окружающими много лет". Как проявляется ПТСР

Ученые раскрыли особенности страшных воспоминаний при ПТСР — посттравматическом стрессовом расстройстве. Оказалось, что вызывающая его негативная информация... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:03

наука

психология

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923384509_0:178:3068:1904_1920x0_80_0_0_074d99870d03215f4f3713057bd7ea7e.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые раскрыли особенности страшных воспоминаний при ПТСР — посттравматическом стрессовом расстройстве. Оказалось, что вызывающая его негативная информация меняет функционирование некоторых отделов мозга. РИА Новости вместе с экспертами разбиралось, как это проявляется и чем лечат.Солдатское сердцеМедицина столетиями накапливала сведения о воздействии травматических переживаний. Еще у Геродота есть рассказ об афинском воине Эпизеле, который при Марафонской битве потерял зрение — не от ранения, только от стресса. Жертв большого пожара в Лондоне в XVII мучили ночные кошмары: во сне все повторялось заново.В XIX веке врачи обнаружили, что у очевидцев катастроф и аварий проявляются психопатологические симптомы — депрессия, вялость, замкнутость, вспыльчивость. Состояние, вызванное сильными эмоциональными потрясениями, немецкий психиатр Эмиль Крепелин назвал неврозом пожара.Во время Гражданской войны в Америке у военных наблюдали кардиологические проблемы — тахикардию, боль в груди. Эти нарушения называли раздраженным, или солдатским, сердцем. Специалисты предполагали, что причина — в тяготах военной службы, чрезмерных физических нагрузках, отсутствии времени на адаптацию у новобранцев, тоске по дому, несоответствии ожиданий и реальности. Появился термин "травматический невроз". После Первой и Второй мировых войн сохранилось множество описаний неврологических и психиатрических последствий у участников боевых действий. Получил известность "синдром старого сержанта", когда опытный солдат испытывает сильный стресс при постоянной угрозе жизни. У ветеранов отмечали сбои в работе сердца, тремор, тики, слабость, потерю памяти, бессонницу, ночные кошмары, невозможность сконцентрироваться. Однако в те времена психологические проблемы стояли на втором плане по сравнению с высокой смертностью от болезней, ранений и инфекций. Только после вьетнамской войны в США вплотную занялись психологическим состоянием военных. "Боевую усталость" в 1980-м признали самостоятельным заболеванием — ПТСР.Мозг при ПТСРДля психиатрии ПТСР — довольно уникальное состояние, поскольку оно возникает в ответ на конкретное травматическое событие. Такое, например, как военный эпизод, природная или техногенная катастрофа, пытки, изнасилование, другая личная трагедия. Причем накрывает человека не сразу, а спустя недели и месяцы.ПТСР проявляется у двух, максимум десяти процентов людей, переживших тяжелый опыт. Почему это происходит, ученым пока неясно. Возможно, виной прошлые травмы головы, психические заболевания, наследственность.Исследования показали, что травмирующие воспоминания глубоко влияют на мозг. Так, радиологи из США сравнили сканы мозга жертв землетрясений с ПТСР и без. У первых выявили изменения в сером и белом веществе. Доказано, что у таких пациентов уменьшен объем и нарушена работа гиппокампа — ключевого для памяти отдела мозга. Также в формировании ПТСР играет роль миндалевидное тело, которое отвечает за эмоциональную память.Появилась гипотеза, что травмирующие воспоминания нельзя рассматривать в ряду обычных неприятных эпизодов — они как-то иначе записываются нейронами. Однако доказать это пока не удается. Первый шаг в этом направлении сделали недавно ученые из США. Они показывали 28 добровольцам с ПТСР аудиоклипы, содержащие негативные факты из прошлого. В этом время им сканировали мозг с помощью фМРТ.Авторы работы предположили, что мозг разных людей должен одинаково реагировать на семантически похожие неприятные воспоминания. Если вызвавшие ПТСР события — лишь один из фактов биографии, то никаких различий на сканах быть не должно. Однако эксперимент показал обратное: мозг участников по-разному реагировал на схожее описание травматических эпизодов. Значит, ими управляет какой-то иной нейронный механизм. Это открывает новый путь лечения ПТСР — перезапись травматичных воспоминаний как обычных, пишут ученые.Распространенность ПТСР может быть гораздо шире. Так, британские исследователи полагают, что онлайн-травля вызывает множество симптомов, сходных с посттравматическим стрессовым расстройством как у жертвы, так и у обидчика. Опрос подростков показал, что чаще всего их посещают навязчивые мысли, проявляется избегающее поведение. А ученые из Италии выявили симптомы ПТСР спустя месяцы у трети перенесших COVID-19. Наиболее уязвимыми оказались женщины, страдающие психическими болезнями.По некоторым данным, примерно семь процентов взрослого населения США испытывало ПТСР хотя бы раз в течение жизни.Как проявляется ПТСР"При ПТСР происходят определенные изменения в мозге, которые стараются защитить человека от дальнейшего повреждения стрессовыми факторами. В основном страдают такие структуры, как гиппокамп (формирование и структура памяти), амигдала (эмоции страха) и префронтальная кора (сложные поведенческие реакции). По сути, происходит "анестезия" структур мозга, ответственных за эмоциональные привязанности одновременно с повышенной чувствительностью к страху и потенциально опасным событиям", — рассказывает Наталия Гаврилова, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ.По словам специалиста, чтобы в ответ на травмирующее событие сформировалось ПТСР, нужно несчастливое совпадение индивидуальной чувствительности, интенсивности и внезапности травмы, а также — отсутствие социальной поддержки. Особенно опасны повторяющиеся однотипные травмы, указывает Гаврилова.Болезнь проявляется в навязчивых воспоминаниях о травматическом событии, избегающем поведении, гипервозбуждении, изменении в настроении и эмоциях. Возникает повышенная тревожность или замкнутость."Мы однажды наблюдали случай, когда пациент с ПТСР не разговаривал с окружающими в течение многих лет, при этом в остальном был полностью социален и благополучен", — продолжает специалист."Для ПТСР характерно постоянное возвращение в ситуацию сильного стресса в прошлом, бессонница, навязчивые мысли, ощущение страха, беспомощности, апатии более чем на протяжении одного месяца после события", — добавляет когнитивный психолог Ульяна Тимошенко.Эксперты отмечают, что ПТСР сложно поддается лечению, хотя существуют методы с доказанной эффективностью."Обычно используют когнитивно-поведенческую терапию, терапию принятия и ответственности, телесно-ориентированную терапию, препараты", — перечисляет Гаврилова."При работе с ПТСР надо сформировать у человека мотивацию, научить отслеживать мысли, работать с негативными установками и тревогой. В том числе "переписать" историю своего опыта, работать с пугающими образами", — объясняет Тимошенко.Специалисты подчеркивают, что заболевание необходимо выявлять как можно раньше. И очень важно, чтобы пациента поддерживали близкие люди.

https://ria.ru/20230330/istoriyaptsr-1861807397.html

https://ria.ru/20200527/1572035817.html

https://ria.ru/20230116/nauka-1843864382.html

https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

психология, здоровье