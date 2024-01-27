https://ria.ru/20240127/peterburg-1923860346.html

Петербург добился высоких экономических показателей, заявил Беглов

Петербург добился высоких экономических показателей, заявил Беглов - РИА Новости, 27.01.2024

Петербург добился высоких экономических показателей, заявил Беглов

Санкт-Петербург добился высоких результатов в социально-экономическом развитии, город также продолжает реализацию ключевых проектов, сообщил губернатор города... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:44

2024-01-27T15:44

2024-01-27T15:44

санкт-петербург

ленинградская область

россия

александр беглов

владимир путин

пулково (аэропорт)

санкт-петербургский университет информационных технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430887_0:214:3108:1962_1920x0_80_0_0_48ef960825e507213580a083554dbcb6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Санкт-Петербург добился высоких результатов в социально-экономическом развитии, город также продолжает реализацию ключевых проектов, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов накануне принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, которое провел президент России Владимир Путин. Губернатор выразил слова благодарности президенту и правительству РФ за поддержку, которая позволила городу добиться уверенной финансовой и экономической стабильности. "Ваша поддержка позволила городу добиться высоких результатов в социально-экономическом развитии Петербурга, продолжить реализацию поддержанных вами ключевых проектов, принять новый Генеральный план Санкт-Петербурга до 2040 года с перспективой до 2050 года. Мы скорректировали его с учетом мнения петербуржцев, поставленных вами задач и радикальным изменением геополитической ситуации. Сохранив промышленный потенциал города, мы увеличили территории промышленных зон на 630 гектаров", - сказал Беглов. Он отметил, что для Петербурга 2023 год был продуктивным по ключевым показателям. По его словам, собрано 1,148 триллиона рублей доходов бюджета и привлекли 1 триллион рублей инвестиций в основной капитал предприятий, что стало рекордным объемом. Индекс промышленного производства составил 110,4%, в том числе 112,4% - в обрабатывающих отраслях, добавил глава региона. Губернатор сообщил, что накопленный к 2019 году дефицит социальной инфраструктуры будет нивелирован к концу 2024 года. "С 2025 года начнем строить социальные объекты планово. Добились рекордных объемов их ввода. Построили в этом году 81 социальный объект, в том числе 55 новых школ и детских садов. Открыли 72 общественных пространства, отремонтировали 250 километров дорог - рекорд за последние 15 лет. По вашему поручению в Кронштадте открыт Музей военно-морской славы - это ядро проекта "Остров Фортов", - сказал он. Беглов также рассказал о преодолении кризиса в метростроении: создана городская компания "Метрострой Северной Столицы", началась проходка Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линий метро. Он сообщил, что в Петербурге подготовлены и запущены новые проекты, которые на десятилетия вперед определят облик города как мегаполиса 21 века. Среди них: скоростная трамвайная линия Купчино-Шушары-Славянка, федеральный морской курорт "Горская", строительство новых университетских кампусов и метро через "Пулково" и "Экспофорум" в направлении Технологической долины и ряд других проектов. "Спасибо за вашу поддержку проектов строительства кампусов наших ведущих университетов: ИТМО, Петербургского государственного, Морского, Политехнического. Это реализация потенциала Санкт-Петербурга в науке, образовании, передовой промышленности и высоких технологиях. Проекты наших университетов также станут основой развития юга Петербурга вместе с Экспофорумом, музеями Царского Села и аэропортом Пулково", - сказал губернатор. По его словам, в условиях развития агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области первоочередное значение приобретает Широтная магистраль скоростного движения. "Экономика Петербурга, как и всей страны, растет. Ей требуются дополнительные трудовые ресурсы. Широтная магистраль повысит мобильность жителей Ленинградской области, востока Карелии, Вологодской, Архангельской и других областей в отношении Петербурга. Магистраль ускорит движение грузов из дружественных стран через Большой порт Санкт-Петербурга в регионы России. Она примет основной транзитный поток Мурманского направления, в том числе грузы Большого порта Санкт-Петербург. Раскроет градостроительный потенциал 9 миллионов квадратных метров жилья на территории Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области. Разгрузит действующие мосты через Неву. Обеспечит ежедневную комфортную миграцию жителей Ленинградской области в объёме порядка 140 тысяч машин в сутки", - отметил губернатор. По его словам, накопленный дефицит транспортной инфраструктуры Петербург ликвидирует за счет развития метро и интеграции Широтной магистрали скоростного движения в систему улично-дорожной сети.

https://ria.ru/20240127/peterburg-1923787891.html

https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html

https://realty.ria.ru/20240125/peterburg-1923387287.html

https://ria.ru/20231227/peterburg-1918502962.html

https://ria.ru/20231227/peterburg-1918472288.html

санкт-петербург

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов, владимир путин, пулково (аэропорт), санкт-петербургский университет информационных технологий