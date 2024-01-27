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Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2024
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19:22 27.01.2024 (обновлено: 19:33 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/peskov-1923891591.html
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2024
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье продолжат общение в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T19:22
2024-01-27T19:33
владимир путин
в мире
политика
россия
санкт-петербург
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье продолжат общение в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лукашенко в субботу прилетел в Петербург и вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.На вопрос планируется ли в воскресенье встреча двух президентов пресс-секретарь главы РФ ответил положительно."Да", - сказал он.
https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html
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владимир путин, в мире, политика, россия, санкт-петербург, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко
Владимир Путин, В мире, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков

Песков: Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР
Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье продолжат общение в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко в субботу прилетел в Петербург и вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин напомнил о зверствах нацистов во время блокады Ленинграда
Вчера, 19:18
На вопрос планируется ли в воскресенье встреча двух президентов пресс-секретарь главы РФ ответил положительно.
"Да", - сказал он.
Путин и Лукашенко на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида
Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС
Вчера, 17:58
 
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