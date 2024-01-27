https://ria.ru/20240127/peskov-1923891591.html
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2024
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье продолжат общение в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T19:22
2024-01-27T19:22
2024-01-27T19:33
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье продолжат общение в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Лукашенко в субботу прилетел в Петербург и вместе с Путиным принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда.На вопрос планируется ли в воскресенье встреча двух президентов пресс-секретарь главы РФ ответил положительно."Да", - сказал он.
https://ria.ru/20240127/natsisty-1923891310.html
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владимир путин, в мире, политика, россия, санкт-петербург, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко
Владимир Путин, В мире, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье, заявил Песков
Песков: Путин и Лукашенко продолжат общение в воскресенье