https://ria.ru/20240127/nato-1923807272.html

Володин: для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой

Володин: для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой - РИА Новости, 27.01.2024

Володин: для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой

Для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, написал в своем... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:36

2024-01-27T08:36

2024-01-27T12:29

в мире

нато

вячеслав володин

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

сша

канада

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады."Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне", — написал Володин.Он отметил, что сегодня особенно важно помнить о мужестве и героизме советских солдат и офицеров, потому что "спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову". Кроме того, надо сделать все, чтобы не разразилась новая мировая война, подчеркнул он."Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее", — добавил Володин.Советские войска 27 января 1944 года полностью освободили город-герой Ленинград от немецко-фашистской блокады, длившейся 872 дня. За этот период от голода, гитлеровских обстрелов и авианалетов погибли более миллиона человек. Блокаду сняли в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 14 января по 1 марта 1944 года. В результате Красная армия разгромила главные силы немецкой группировки войск "Север".

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, вячеслав володин, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, сша, канада, вторая мировая война (1939-1945)