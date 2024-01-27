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В Подмосковье на семинаре коуча напали на журналистов "Известий"

В Подмосковье на семинаре коуча напали на журналистов "Известий" - РИА Новости, 27.01.2024

В Подмосковье на семинаре коуча напали на журналистов "Известий"

Корреспондент и оператор "Известий" подверглись нападению на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой, сообщили в издании. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T23:35

2024-01-27T23:35

2024-01-27T23:47

московская область (подмосковье)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Корреспондент и оператор "Известий" подверглись нападению на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой, сообщили в издании."На семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой напали на журналистов "Известий". Корреспондент Наталия Графчикова готовила специальный репортаж по заданию редакции о российской блогосфере. Съемочная группа "Известий" отправилась на мероприятие "Инна Ленд", которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже", - сообщили в официальном Telegram-канале "Известий".Как отмечается в сообщении, Графчикова рассказала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводит издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, утверждает издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол."Еще двое человек напали на оператора. После Графчикову буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку. Однако на этом все не закончилось: на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить", - добавили в издании.Позднее "Известия" в своем Telegram-канале сообщили, что СК РФ, по их данным, "начал доследственную проверку по факту сообщения о нападении на корреспондента "Известий" Наталию Графчикову".Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* запрещена в России как экстремистская)насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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московская область (подмосковье), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия